Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Мосгорсуд в четверг отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой и сократил срок содержания под стражей до 24 июня, сообщил РИА Новости его адвокат Артём Сарбашев.

"Мосгорсуд удовлетворил нашу жалобу об отмене постановления "избрание меры пресечения в виде заключения под стражу" и вернул дело в суд первой инстанции ",- сказал собеседник агентства.

При этом он прокомментировал сообщения в прессе о наличии положительного ВИЧ-статуса у убитой.

"Даже мы ещё не видели результатов этой судебной медицинской экспертизы. Откуда эта информация, я даже не представляю. Распространение информации о ВИЧ-статусе другого человека, тем более погибшего человека, и утверждение, что возможно его наличие у другого лица, это административное правонарушение или даже уголовное преступление",- добавил Сарбашев.

Ранее в ГСУ СК России по Московской области сообщили о задержании Кулакова по подозрению в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ).

По предварительным данным следствия, в ночь на 2 мая в Раменском районе обвиняемый убил свою 39-летнюю знакомую, "к которой испытывал личные неприязненные отношения", после чего скрылся с места происшествия. Кулаков вину не признает.