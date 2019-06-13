Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-13T23:07Z
https://ria.ru/20190613/1555554470.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155518/87/1555188764_0:159:3000:1847_1036x0_80_0_0_527ca5800530b830b21efd50772552f2.jpg
РИА Новости

Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района

Вчера, 23:07
6875
© АГН "Москва" / Игорь Иванко Избрание меры пресечения в отношении бывшего главы Раменского района Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве. 1 июня 2019
Избрание меры пресечения в отношении бывшего главы Раменского района Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве. 1 июня 2019
© АГН "Москва" / Игорь Иванко
Избрание меры пресечения в отношении бывшего главы Раменского района Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве. 1 июня 2019
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Мосгорсуд в четверг отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой и сократил срок содержания под стражей до 24 июня, сообщил РИА Новости его адвокат Артём Сарбашев.
"Мосгорсуд удовлетворил нашу жалобу об отмене постановления "избрание меры пресечения в виде заключения под стражу" и вернул дело в суд первой инстанции ",- сказал собеседник агентства.
При этом он прокомментировал сообщения в прессе о наличии положительного ВИЧ-статуса у убитой.
"Даже мы ещё не видели результатов этой судебной медицинской экспертизы. Откуда эта информация, я даже не представляю. Распространение информации о ВИЧ-статусе другого человека, тем более погибшего человека, и утверждение, что возможно его наличие у другого лица, это административное правонарушение или даже уголовное преступление",- добавил Сарбашев.
Ранее в ГСУ СК России по Московской области сообщили о задержании Кулакова по подозрению в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ).
Автомобили полиции
1 июня, 07:33
СМИ сообщили о планах убитой в Раменском женщины "помочь хорошему человеку"
По предварительным данным следствия, в ночь на 2 мая в Раменском районе обвиняемый убил свою 39-летнюю знакомую, "к которой испытывал личные неприязненные отношения", после чего скрылся с места происшествия. Кулаков вину не признает.
Ранее в пресс-службе губернатора Московской области сообщили, что 29 мая 2019 года Кулаков прекратил полномочия главы Раменского района Подмосковья. Комментировать причины в ведомстве отказались. Исполняющим обязанности назначен Николай Воробьев - первый заместитель главы муниципального района.
4121310
Обсудить 0
Дело главы Раменского районаМосковский городской судМосковская областьПроисшествия
Рекомендуем
Телеведущая Елена Малышева
Малышева назвала больных детей "кретинами" и "идиотами"
РИА
Новости
Пожар в Измайловском кремле. 13 июня 2019
В Москве загорелось одно из зданий комплекса Измайловского кремля
Лидер и вокалист группы Ю-Питер Вячеслав Бутусов на музыкальном фестивале Нашествие
Путин присвоил Вячеславу Бутусову звание заслуженного артиста
Кресло судьи
Российским судьям повысят зарплаты
Лента
новостей
Сара Сандерс
Пресс-секретарь Белого дома покинет пост
Человек, сфотографированный в Сочи после ДТП и похожий на главу кущевской банды Сергея Цапка
Кубанская прокуратура установила личность "воскресшего" Цапка
Пожар в Измайловском кремле. 13 июня 2019
В Измайловском кремле назвали причину возникновения пожара
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
Офис обслуживания абонентов компании Билайн в Москве
Абоненты "Билайна" столкнулись с ограничением доступа к сервисам Mail.ru
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко выступает на съезде партии в Киеве
Тимошенко рассказала, когда Украина сможет "догнать" Польшу
Центральный банк России
Международные резервы России превысили 500 миллиардов долларов
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
Володин озвучил условие подачи Россией заявки на возвращение в ПАСЕ
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
В Конгресс внесли законопроект о санкциях против "Северного потока — 2"
Президент Хорватии Степан Месич выступил в доме приемов МИД с лекцией
Экс-президент Хорватии рассказал о катастрофе из-за санкций против России
Княгини Строцци
Считающиеся потомками Моны Лизы княгини получили российское гражданство
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30Исследование выявило рекордное число заявок на займы в МФО
03:27Названа средняя цена выпускных платьев в Москве
03:22Бывший астронавт НАСА рассказал о требованиях к участникам миссий на Марс
03:11Россиянам могут запретить держать дома крокодилов, антилоп и акул
03:02Московских студентов выгнали из общежития за рождение ребенка
03:01В Нью-Йорке отменили освобождение от прививок из-за религиозных взглядов
02:43Сингапур и Британия намерены усилить борьбу с финансовой киберпреступностью
02:40В МИД сообщили об увеличении поставок грузинских товаров в Россию
02:38Иран отверг "необоснованные" обвинения США по инциденту в Оманском заливе
02:32Минобороны провело диктант к 75-летию снятия блокады Ленинграда
02:25Экс-депутат Рады показал, чем обернулась блокада Крыма для украинцев
02:19На "Кинотавре" представили фильм Нигины Сайфуллаевой "Верность"
02:15Британским компаниям посоветовали осторожно использовать технику Huawei
02:12В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
02:08Мадуро поблагодарил основателя Pink Floyd за поддержку Венесуэлы
02:04В Киеве назвали условие получения жителями Донбасса украинской пенсии
01:58Британский министр предрек кризис ВТО
01:54Глава МИД ОАЭ рассказал, как предотвратить эскалацию в Персидском заливе
01:50ВВС Израиля атаковали базу палестинских боевиков в секторе Газа
01:48Война с Ираном не отвечает стратегическим интересам США, заявили в CENTCOM
Лента новостейМолния