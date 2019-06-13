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РИА Новости

Абоненты "Билайна" столкнулись с ограничением доступа к сервисам Mail.ru

Вчера, 22:53
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОфис обслуживания абонентов компании "Билайн" в Москве
Офис обслуживания абонентов компании Билайн в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Офис обслуживания абонентов компании "Билайн" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Абоненты "Вымпелкома" (бренд "Билайн") в РФ столкнулись с ограничением доступа к сервисам Mail.ru, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора.
"Скорость доступа к сервисам упала в несколько раз, а у ряда клиентов наблюдаются отказы в доступе. При этом все системы и интерфейсы "Билайн" функционируют в штатном режиме. Деградация сервисов произошла на стороне MailRu Group. 10 июня MailRu Group в одностороннем порядке отключила прямые каналы движения трафика между "Билайн" и сервисами MailRu. В результате вместо прямой отдачи трафика в "Билайн" наш партнер отправляет его в Европу", - сказал представитель "Вымпелкома", отметив, что оператор не получал уведомления от Mail.ru о снижении скорости.
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В пресс-службе интернет-компании РИА Новости сказали, что полтора месяца назад оператор в одностороннем порядке принял решение о повышении стоимости услуг SMS для пользователей Mail.ru в 6 раз. "В процессе переговоров компромисса не было достигнуто, поэтому мы были вынуждены в рамках сокращения издержек на взаимодействие с этим оператором приостановить обслуживание специального выделенного нами прямого канала связи с "Билайн", о чем мы предупреждали наших партнеров", - отметили в Mail.ru.
Теперь "Вымпелком", по оценке Mail.ru, экономит на покупке трафика у других операторов и поэтому испытывает технические проблемы. Также интернет-компания отметила, что специально выделенный канал связи с оператором ранее был бесплатным. При этом в "Вымпелкоме" заявили, что у Mail.ru нет "бесплатного канала", он является общим и организован сторонами для удобства пользователей.
"Обвинения в экономии выглядят надуманными: мы вынуждены платить европейским операторам за трафик Mail.ru Group, так как компания направляет трафик через Европу. … Что касается цен на SMS, то наши отношения c Mail.ru Group, в этой области не имеют отношения к данной ситуации. Корректировка тарифных условий на SMS в соответствии с текущими рыночными условиями некоторое время назад коснулась ряда партнеров, и Mail.ru Group, не исключение", - добавили в пресс-службе оператора.
Mail.ru, в частности, владеет социальными сетями "ВКонтакте" и "Одноклассники", сервисом доставки еды Delivery Club.
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