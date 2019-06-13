В Москве загорелось одно из зданий комплекса Измайловского кремля

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В Москве загорелось одно из зданий Измайловского кремля, сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС по столице.
"По предварительной информации, происходит загорание на первом этаже двухэтажной части здания переменной этажности", - рассказал собеседник агентства.
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Как уточнил представитель экстренных служб, пожар происходит в ООО "Вернисаж". По его данным, площадь пожара составляет 50 квадратных метров.
Позднее пожар потушили.