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РИА Новости

В Москве загорелось одно из зданий комплекса Измайловского кремля

Вчера, 22:48
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© Фото : МЧС РоссииПожар в Измайловском кремле. 13 июня 2019
Пожар в Измайловском кремле. 13 июня 2019
© Фото : МЧС России
Пожар в Измайловском кремле. 13 июня 2019
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В Москве загорелось одно из зданий Измайловского кремля, сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС по столице.
"По предварительной информации, происходит загорание на первом этаже двухэтажной части здания переменной этажности", - рассказал собеседник агентства.
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Как уточнил представитель экстренных служб, пожар происходит в ООО "Вернисаж". По его данным, площадь пожара составляет 50 квадратных метров.
Позднее пожар потушили.
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