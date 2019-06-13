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РИА Новости

Россия и ЕС создадут рабочую группу по переходу на расчеты в рублях и евро

Вчера, 23:00
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗнак евро на табло курса валют
Знак евро на табло курса валют
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Знак евро на табло курса валют. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия и ЕС создадут рабочую группу по переходу на расчеты в рублях и евро, сообщил пресс-секретарь вице-премьера Антона Силуанова Андрей Лавров.
Ранее Силуанов и вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович провели встречу, на которой обсудили вопросы перевода расчетов во взаимной торговле, в том числе торговле энергоносителями, в национальные валюты - рубли и евро.
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Стороны отметили, что расширение использования нацвалют будет взаимовыгодным, так как снижает риски для предпринимателей в России и ЕС.
В ходе встречи также обсуждался вопрос участия европейского бизнеса в реализации нацпроектов в России. Силуанов заявил, что Москва заинтересована в такого рода сотрудничестве и препятствий для участия иностранных компаний в национальных проектах нет.
Первый вице-премьер также проинформировал заместителя главы Еврокомиссии о предпринимаемых российским правительством мерах, направленных на улучшение инвестиционного климата в России и либерализацию торговли.
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Необходимость снижения зависимости от доллара стала одной из самых обсуждаемых тем прошлого года, причем даже за рубежом. Российские власти указывали, что США своей санкционной политикой подрывают доверие к доллару, снижают вложения резервов страны в американский госдолг и сами способствуют увеличению объемов внешней торговли в рублях и других валютах. При этом в Москве заверяют, что политика дедолларизации экономики не предполагает запрета на хождение доллара - речь идет о создании экономически выгодных условий для использования других валют.
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Динамика курсов валютАндрей ЛавровМарош ШефчовичАнтон СилуановЕврокомиссияЕвросоюзРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Вот это новость! Очень надеюсь что все получится.
13 июня, 23:26
МСМаксим Солдусов
1300000
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