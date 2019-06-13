В Конгресс внесли законопроект о санкциях против "Северного потока — 2"

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Американский сенатор от республиканской партии Джон Баррассо Американский сенатор от республиканской партии Джон Баррассо внес в Конгресс законопроект о санкциях против против "Северного потока — 2".

Накануне президент США Дональд Трамп допустил применение ограничительных мер против участников энергетического проекта. При этом американский лидер отметил, что "у людей есть право делать то, что они хотят".

Он также раскритиковал Германию из-за покупки российского газа. По его словам, Вашингтон "защищает" Берлин от Москвы, предпринимая попытки остановить строительство "Северного потока – 2". Трамп заявил, что Россия "получает миллиарды и миллиарды от Германии", а "реальным выходом" из сложившейся ситуации может стать закупка американского СПГ.

"Президент Трамп был прав, недавно сказав, что Германия станет заложником России, если будет продолжать работу с российским газопроводом", - объяснил сенатор.

По мнению автора законопроекта, санкции позволят членам НАТО "избежать политического давления и манипулирования" со стороны России.

В документе также предлагается ввести ограничительные меры против других российских газопроводов и ускорить поставки американского СПГ союзникам Вашингтона по НАТО.

Проект газопровода

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода по дну Балтийского моря от России до Германии. Трубопровод пройдет через территориальное воды или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.

В Европе строительство газопровода поддерживают Норвегия, Австрия и Германия, заинтересованные в надежных поставках голубого топлива. Однако ряд стран его критикуют: в частности, Украина, не желающая терять доходы от транзита российского голубого топлива, и США, планирующие наладить поставки в Европу своего сжиженного природного газа.