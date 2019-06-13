Осужденной в США россиянке Осиповой впервые разрешили выйти на прогулку

ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости, Алексей Богдановский. Осужденной в США за похищение собственного ребенка Богдане Осиповой впервые за девять месяцев позволили выйти на прогулку, сообщила РИА Новости мать Осиповой Юлиана Филипюк.

"Богдана уже два дня находится вне изолятора, вчера у нее была первая прогулка за 9 месяцев с лишним, она была целый час на свежем воздухе. Она сказала, что у нее даже голова кружится — наверное, потому, что столько времени без свежего воздуха", - рассказала Филипюк.

По ее словам, на территории тюрьмы в Канзасе, где сейчас содержат ее дочь, есть "цивильная" территория для прогулок с площадкой для волейбола. "Богдане даже дали аудиоплеер с батарейками... Получается, есть определенная музыкальная жизнь", - сказала Филипюк.

"Сегодня она звонила и сказала, что ждет не дождется, когда можно будет выйти на свежий воздух", - добавила мать Осиповой.

Ранее Осипова несколько дней провела в изоляторе, поскольку администрация новой тюрьмы в городе Левенуорт требовала от нее сделать пробу манту, а Осипова объясняла, что у нее сильная аллергическая реакция. При содействии адвоката вопрос разрешился положительно, и Осипову отпустили из изолятора. Сейчас она, по словам матери, находится одна в двухместной камере.