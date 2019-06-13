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РИА Новости

В Госдуме предложили повысить штраф за работу СМИ без лицензии

Вчера, 22:33
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CC0 / StockSnap / Ноутбук
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CC0 / StockSnap /
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В Госдуме предложили повысить штраф за работу СМИ без лицензии, следует из проекта, опубликованного в базе данных нижней палаты парламента
Документ предусматривает увеличения штрафа до миллиона рублей для юридических лиц за повторное нарушение правил распространения владельцами аудиовизуального сервиса телеканала или телепрограммы, не зарегистрированных в качестве СМИ.
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Для граждан штраф могут увеличить до 20 тысяч рублей.
Ранее максимальный штраф по данной статье составлял десять тысяч для граждан, сто тысяч для должностных лиц и семьсот тысяч для юридических.
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Россия
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