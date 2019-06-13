МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В Госдуме предложили повысить штраф за работу СМИ без лицензии, следует из проекта, опубликованного в базе данных нижней палаты парламента

Документ предусматривает увеличения штрафа до миллиона рублей для юридических лиц за повторное нарушение правил распространения владельцами аудиовизуального сервиса телеканала или телепрограммы, не зарегистрированных в качестве СМИ.

Для граждан штраф могут увеличить до 20 тысяч рублей.