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РИА Новости

ЕС принял директиву о балансе между работой и личной жизнью родителей

Вчера, 22:26
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЗдание Европейского парламента в Брюсселе
Здание Европейского парламента в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
БРЮССЕЛЬ, 13 июн – РИА Новости. ЕС принял новые правила предоставления оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком, обеспечив это право также для отцов, сообщили в четверг РИА Новости в Совете ЕС.
Одобренная директива "о балансе между работой и личной жизнью родителей" направлена на поддержку женщин на рынке труда, обеспечение минимальных требований к предоставлению семейных отпусков и гибкости условий труда.
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В Совете отмечают, что в настоящее время сотрудники-мужчины не имеют достаточно стимулов, чтобы брать отпуск по уходу за ребенком, поэтому директива предоставляет им новые возможности для этого.
В частности, отцы смогут брать не менее 10 дней отпуска в связи с рождением в семье ребенка. Эти дни должны оплачиваться на уровне, установленном для декретных отпусков.
"Данные требования представляют собой минимальные стандарты для всех государств-членов. Страны, имеющие более щедрые положения, могут их сохранить. Поэтому различия сохранятся, но минимальные требования придется выполнять всем", - пояснил агентству чиновник Совета ЕС содержание директивы.
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По замыслу законодателей, правила позволят обеспечить женщинам больше времени для оплачиваемой работы.
Новые правила также предусматривает возможность предоставления работникам отпуска по уходу за родственниками, нуждающимися в медицинском уходе.
Текст директивы вступит в силу на 20 день после публикации. Затем у государств-членов будет три года для принятия законов, положений и административных положений, необходимых для ее выполнения.
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