ЕС принял директиву о балансе между работой и личной жизнью родителей

БРЮССЕЛЬ, 13 июн – РИА Новости. ЕС принял новые правила предоставления оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком, обеспечив это право также для отцов, сообщили в четверг РИА Новости в Совете ЕС.

Одобренная директива "о балансе между работой и личной жизнью родителей" направлена на поддержку женщин на рынке труда, обеспечение минимальных требований к предоставлению семейных отпусков и гибкости условий труда.

В Совете отмечают, что в настоящее время сотрудники-мужчины не имеют достаточно стимулов, чтобы брать отпуск по уходу за ребенком, поэтому директива предоставляет им новые возможности для этого.

В частности, отцы смогут брать не менее 10 дней отпуска в связи с рождением в семье ребенка. Эти дни должны оплачиваться на уровне, установленном для декретных отпусков.

"Данные требования представляют собой минимальные стандарты для всех государств-членов. Страны, имеющие более щедрые положения, могут их сохранить. Поэтому различия сохранятся, но минимальные требования придется выполнять всем", - пояснил агентству чиновник Совета ЕС содержание директивы.

По замыслу законодателей, правила позволят обеспечить женщинам больше времени для оплачиваемой работы.

Новые правила также предусматривает возможность предоставления работникам отпуска по уходу за родственниками, нуждающимися в медицинском уходе.