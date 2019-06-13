Россия больше не потерпит от ПАСЕ никаких санкций, заявил Слуцкий

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия больше не потерпит от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) никаких санкций, и не готова оставаться в Ассамблее, если ее полномочия вновь будут пересмотрены, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
В четверг председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Совет Государственной думы в среду, 19 июня, обсудит вопрос подачи заявки на участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), а также состав российской делегации.
Вчера, 19:36"Россия может дать Совету Европы шанс". Чего ждать от июньской сессии ПАСЕРоссия настаивает на восстановлении ее полномочий в ПАСЕ к 26 июня, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Аналитик Павел Шипилин в эфире радио Sputnik предположил, как отреагирует Совет Европы на требование российских парламентариев.
"Россия не потерпит больше от ПАСЕ никаких, даже микроскопических санкций ... Если наши полномочия вновь подвергнут пересмотру, если ПАСЕ вновь пойдет на поводу русофобского меньшинства и решит продолжать санкционную игру, мы выйдем из зала и уедем из Страсбурга", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Россия готова вернуться, если будет принята резолюция с изменениями в регламент о "запрете на лишение национальных делегаций права голоса, слова и участия в деятельности основных структур Ассамблеи", и как только ее проект будет проголосован, РФ "с вероятностью 99,99%" направит заявку для возобновления работы в ПАСЕ.
"Мы вернемся только на равных, как равноправная делегация", - заключил он.
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