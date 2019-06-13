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РИА Новости

Зампред Сбербанка получил орден "За заслуги перед Отечеством" III степени

Вчера, 22:14
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правления "Сбербанка" Станислав Кузнецов
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель председателя правления "Сбербанка" Станислав Кузнецов. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Кузнецова Станислава Константиновича, заместителя председателя правления ПАО "Сбербанк", - говорится в документе.
Как сообщается на сайте Сбербанка, Кузнецов вступил в должность заместителя председателя правления банка в октябре 2010 года. Курирует и координирует работу блока "Сервисы", управления внутрибанковской безопасности и секретариата.
Ранее он уже был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Орденом Почета, Орденом Дружбы, орденом Александра Невского. Кроме того, Кузнецов удостоен благодарности президента России и награжден почетными грамотами президента и правительства.
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Станислав КузнецовСбербанкСбербанк РоссииВладимир ПутинОбщество
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