Зампред Сбербанка получил орден "За заслуги перед Отечеством" III степени

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Кузнецова Станислава Константиновича, заместителя председателя правления ПАО "Сбербанк", - говорится в документе.

Как сообщается на сайте Сбербанка, Кузнецов вступил в должность заместителя председателя правления банка в октябре 2010 года. Курирует и координирует работу блока "Сервисы", управления внутрибанковской безопасности и секретариата.