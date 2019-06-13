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РИА Новости
Война в Сирии

Боевики обстреляли Алеппо и населенные пункты в двух сирийских провинциях

Вчера, 22:08
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобили на одной из улиц в Алеппо
Автомобили на одной из улиц в Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Автомобили на одной из улиц в Алеппо. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Нарушение режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксировано в сирийских провинциях Хама и Латакия, а также городе Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.
"В течение суток боевиками совершены обстрелы населенных пунктов Шмайса, Касталь-Эль-Бордж, Нахшебба, Айн-Эль-Кантара и Мамухия провинции Латакия, Хамамият (дважды), Суран, Хайялин, Шейх-Хадит, Кара-Джурн провинции Хама, северной окраины города Алеппо (дважды)" - рассказал Купчишин.
Генерал-майор добавил, что за прошедшие сутки представителями российского ЦПВС гуманитарные акции не проводились.
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Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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