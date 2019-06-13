Путин присвоил Вячеславу Бутусову звание заслуженного артиста

Кроме Бутусова, звание получила актриса Полина Агуреева, снявшаяся в сериалах "Ликвидация" и "Куприн", хоремейстер ансамбля "Русская песня" Петр Ключников, дирижер Большого симфонического оркестра имени Чайковского Денис Лотоев, актриса Московского драматического театра имени Станиславского Елена Морозова, получившая в 2005 году премию "Чайка". Также звание заслуженного артиста получили актер театра Моссовета Юрий Черкасов и актриса Ирина Шевчук.

Также режиссер московского театра имени Маяковского Юрий Иоффе был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени. Этой награды были удостоены также актер Санкт-Петербургского Молодежного театра на Фонтанке Сергей Барковский и актриса Александринского театра Елена Немзер.