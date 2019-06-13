Глава Роскомнадзора сравнил законы в сфере интернета в России и Европе

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Законодательство в сфере интернета в ряде европейских стран жестче, чем в России, и предусматривает воздействие не только на площадки, но и на пользователей, заявил в интервью РИА Новости глава Роскомнадзора Александр Жаров.

"Я бы сказал, что у них в отдельных моментах законодательство жестче. Англичане заявили, что наряду с Ofcom, который регулирует средства массовой информации, они намерены создать госрегулятор в области интернета с широкими полномочиями. Министр внутренних дел Германии недавно фактически предъявил претензии к мессенджерам, заявив, что они являются неконтролируемыми каналами обмена информацией, в том числе, в целях осуществления террористической и экстремистской деятельности", - сказал Жаров в рамках ПМЭФ-2019.

По его словам, в законодательствах западных стран предусмотрено воздействие не только на интернет-площадки, но и на пользователей. "Не секрет, что в Германии, если вы зайдете на пиратский ресурс, допустим, с научной литературой, вы будете оштрафованы на сумму в несколько сотен евро. Поэтому я бы сказал, что наше законодательство на данном этапе достаточно либеральное", - сказал глава Роскомнадзора.