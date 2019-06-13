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РИА Новости

Глава Роскомнадзора сравнил законы в сфере интернета в России и Европе

Вчера, 21:52
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкРуководитель, федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации Александр Жаров
Руководитель, федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации Александр Жаров
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Руководитель, федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации Александр Жаров. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Законодательство в сфере интернета в ряде европейских стран жестче, чем в России, и предусматривает воздействие не только на площадки, но и на пользователей, заявил в интервью РИА Новости глава Роскомнадзора Александр Жаров.
"Я бы сказал, что у них в отдельных моментах законодательство жестче. Англичане заявили, что наряду с Ofcom, который регулирует средства массовой информации, они намерены создать госрегулятор в области интернета с широкими полномочиями. Министр внутренних дел Германии недавно фактически предъявил претензии к мессенджерам, заявив, что они являются неконтролируемыми каналами обмена информацией, в том числе, в целях осуществления террористической и экстремистской деятельности", - сказал Жаров в рамках ПМЭФ-2019.
Александр Жаров во время интервью на стенде МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Экспофорум на Петербургском международном экономическом форуме. 6 июня 2019
6 июня, 17:55
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По его словам, в законодательствах западных стран предусмотрено воздействие не только на интернет-площадки, но и на пользователей. "Не секрет, что в Германии, если вы зайдете на пиратский ресурс, допустим, с научной литературой, вы будете оштрафованы на сумму в несколько сотен евро. Поэтому я бы сказал, что наше законодательство на данном этапе достаточно либеральное", - сказал глава Роскомнадзора.
"Российская система противодействия противоправному контенту работает по принципу "черного списка" - разрешено все, что не запрещено. Мы работаем с площадками и не трогаем граждан. Если, конечно, они не являются преступниками – педофилами, торговцами наркотиками, экстремистами, террористами и так далее. В отношении же, к примеру, пиратского контента, люди могут заблуждаться, так как не всегда могут четко отличить пиратский ресурс от легального. В Европе не так", - заключил Жаров.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
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