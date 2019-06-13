Защита обжалует квалификацию обвинения сестрам Хачатурян

Одна из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, Михаила Хачатуряна, в зале Останкинского суда Москвы во время избрания меры пресечения. Архивное фото

Одна из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, Михаила Хачатуряна, в зале Останкинского суда Москвы во время избрания меры пресечения

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции сёстрам Хачатурян в убийстве отца по предварительному сговору, несмотря на установленный факт о спровоцировавших их действиях умершего, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, пообещав направить в прокуратуру жалобу, поскольку не согласен с квалификацией.

"Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции по части второй статьи 105 УК РФ... Мы считаем, что данная квалификация противоречива, мы считаем, что либо дело должно быть прекращено, либо должна быть иная квалификация", — сказал агентству адвокат Ангелины Хачатурян, отметив своё намерение подать жалобу в прокуратуру, у которой есть право не утверждать данное обвинение.

Как сообщал СК, вечером 27 июля 2018 года в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По данным следствия, Михаила Хачатуряна зарезали три дочери из-за личной неприязни, им было предъявлено обвинение.