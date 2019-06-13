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РИА Новости

Защита обжалует квалификацию обвинения сестрам Хачатурян

Вчера, 21:48
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкОдна из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, Михаила Хачатуряна, в зале Останкинского суда Москвы во время избрания меры пресечения
Одна из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, Михаила Хачатуряна, в зале Останкинского суда Москвы во время избрания меры пресечения
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Одна из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, Михаила Хачатуряна, в зале Останкинского суда Москвы во время избрания меры пресечения. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции сёстрам Хачатурян в убийстве отца по предварительному сговору, несмотря на установленный факт о спровоцировавших их действиях умершего, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, пообещав направить в прокуратуру жалобу, поскольку не согласен с квалификацией.
"Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции по части второй статьи 105 УК РФ... Мы считаем, что данная квалификация противоречива, мы считаем, что либо дело должно быть прекращено, либо должна быть иная квалификация", — сказал агентству адвокат Ангелины Хачатурян, отметив своё намерение подать жалобу в прокуратуру, у которой есть право не утверждать данное обвинение.
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Как сообщал СК, вечером 27 июля 2018 года в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По данным следствия, Михаила Хачатуряна зарезали три дочери из-за личной неприязни, им было предъявлено обвинение.
В сентябре прошлого года Басманный суд столицы освободил всех трех сестер из следственного изолятора, где они провели два месяца, удовлетворив ходатайство следственных органов об изменении им меры пресечения. Всем трем сестрам была избрана недавно появившаяся в УПК мера - запрет на совершение определенных действий, в том числе использование мобильной связи и интернета.
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Дело об убийстве тремя сестрами отца в МосквеСледственный комитет РФРоссияПроисшествия
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