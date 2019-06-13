Защита обжалует квалификацию обвинения сестрам Хачатурян

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции сёстрам Хачатурян в убийстве отца по предварительному сговору, несмотря на установленный факт о спровоцировавших их действиях умершего, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, пообещав направить в прокуратуру жалобу, поскольку не согласен с квалификацией.
"Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции по части второй статьи 105 УК РФ... Мы считаем, что данная квалификация противоречива, мы считаем, что либо дело должно быть прекращено, либо должна быть иная квалификация", — сказал агентству адвокат Ангелины Хачатурян, отметив своё намерение подать жалобу в прокуратуру, у которой есть право не утверждать данное обвинение.
Как сообщал СК, вечером 27 июля 2018 года в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По данным следствия, Михаила Хачатуряна зарезали три дочери из-за личной неприязни, им было предъявлено обвинение.
В сентябре прошлого года Басманный суд столицы освободил всех трех сестер из следственного изолятора, где они провели два месяца, удовлетворив ходатайство следственных органов об изменении им меры пресечения. Всем трем сестрам была избрана недавно появившаяся в УПК мера - запрет на совершение определенных действий, в том числе использование мобильной связи и интернета.
20 августа 2018, 15:18СК признал факт "аморальных действий" отца сестер Хачатурян