МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Международные резервы РФ за период с 31 мая по 7 июня увеличились на 1,5% и составили 502,7 миллиарда долларов, впервые с января 2014 года превысив полтриллиона долларов, говорится в материалах Банка России.

"Объем международных резервов по состоянию на 7 июня составил 502,7 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю - на 7,5 миллиарда долларов США, или на 1,5%, преимущественно вследствие положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила", - говорится в сообщении.

На смену британским ученым спешат британские журналисты. Рост золотых запасов России они назвали угрозой миру. Весь анализ построен на ошибочной статистике, но разве это должно мешать русофобии?

Россия увеличивает золотые запасы. Почему это напугало Европу? На смену британским ученым спешат британские журналисты. Рост золотых запасов России они назвали угрозой миру. Весь анализ построен на ошибочной статистике, но разве это должно мешать русофобии?

ЦБ РФ несколько лет назад установил ориентир по размеру международных резервов РФ в 500 миллиардов долларов. В конце мая глава ЦБ Эльвира Набиуллина указала, что этот ориентир - сумма, которую регулятор считал важной иметь для российской экономики, чтобы она была защищена от внешних рисков. При этом она заявила, что дальнейших ориентиров у ЦБ нет, дальше будет происходить накопление в рамках бюджетного правила.