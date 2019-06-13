Помпео обвинил Иран в "нападении на свободу мореплавания"

ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в эскалации ситуации в связи с нападением на танкеры в Оманском заливе, которое США приписывают Ирану.

"Эти ничем не спровоцированные нападения являются угрозой международному миру и безопасности, открытым нападением на свободу мореплавания и демонстрируют неприемлемую кампанию по эскалации напряженности со стороны Ирана", - сказал журналистам Помпео.

Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. Сообщалось, что все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. Двадцать один моряк с танкера Kokuka Courageous, которые покинули судно, сейчас находятся на борту эсминца ВМС США Bainbridge.