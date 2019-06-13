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РИА Новости

В ГД внесли проект о штрафах за незаконный оборот кодеинсодержащих лекарств

Вчера, 21:29
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Законопроект о привлечении к административной ответственности лиц за незаконный оборот кодеинсодержащих лекарственных препаратов внесен в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Проект предлагает дополнить КоАП РФ новой статьей 6.16.2.
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"Предполагается, что по новой статье будут привлекаться к ответственности физические лица за незаконный оборот кодеинсодержащих лекарственных препаратов, поскольку кодеин является основой наркотического средства дезоморфина", - говорится в пояснительной записке.
В документе отмечается, что за правонарушение законопроектом предлагается штраф на граждан в размере от 4 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 10 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц - от 50 до 100 тысяч рублей. Во всех случаях возможна конфискация предметов правонарушения.
Авторы подчеркивают, что поводом для подготовки данной инициативы послужили предложения правоохранительных органов, которые отметили ухудшение ситуации с дезоморфиновой наркоманией.
"Для пресечения противоправной деятельности лиц, осуществляющих незаконный оборот дезоморфина, правоохранительные органы обладают необходимыми полномочиями, силами и средствами. Однако для кардинального изменения ситуации с "дезоморфиновой" наркоманией необходимо ужесточить ответственность за незаконный оборот лекарственных препаратов с малым содержанием кодеина", - говорится также в документе.
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