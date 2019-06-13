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РИА Новости

США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

Вчера, 21:30
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© REUTERS / Frontline/NTB ScanpixПожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
© REUTERS / Frontline/NTB Scanpix
ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. США считают, что Иран ответственен за нападения на танкеры в Оманском заливе, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
По его словам, это мнение основано "на данных разведки, использованном оружии, уровне знаний, необходимых для проведения такой операции, недавние аналогичные атаки на суда и тот факт, что ни у одной прокси-группы в регионе нет такого уровня подготовки для проведения такого уровня операций".
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров
Вчера, 15:59
Опубликовано видео пожара на танкере в Оманском заливе
В это же время президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран пока не готовы к договоренностям.
"Я очень благодарен премьер-министру (Японии Синдзо) Абэ, что он поедет в Иран и встретится с аятоллой Али Хаменеи, но я лично считаю, что сейчас рано даже думать о заключении сделки. Они (Иран) не готовы, и мы тоже!" - написал Трамп в Twitter.
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал нападение на танкеры "более чем подозрительным". Он также обратил внимание, что инцидент произошел на фоне переговоров.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Вчера, 14:56
Кадыров прокомментировал инцидент с нефтяными танкерами в Оманском заливе

"Не спешите обвинять Иран"

Ранее иранские и арабские СМИ сообщили о нападении в Оманском заливе на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар.
Позднее СМИ написали, что на корпусе одного из танкеров нашли магнитную мину.
Оманский залив
Вчера, 13:41
Кто против кого? В Оманском заливе атакованы нефтяные танкерыВ Оманском заливе атакованы два нефтяных танкера, моряки спасены, сообщили СМИ. Кто стоит за атакой, пока неясно. В ситуации пробуем разобраться в эфире радио Sputnik с ведущим научным сотрудником МГИМО, востоковедом Юрием Зининым.
Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.
В Кремле заявили, что пока никто не располагает информацией о причинах инцидента в Оманском заливе, а также о том, кто устроил нападение. В свою очередь, замглавы МИД Сергей Рябков отметил, что Москва предостерегает от поспешных выводов и попыток обвинить Иран.
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Инцидент с танкерами в Оманском заливеИранСШАВ мире
Популярные комментарии
А я считаю что это сша! Как раз зашли туда.
13 июня, 21:26
Мадуро Петрович-XVIII
1590013136
Устроили провокацию и обвеняют Иран хотят войны ну пусть начинают
13 июня, 21:27
Алексей Алекс
840023142
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