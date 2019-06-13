США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019

ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. США считают, что Иран ответственен за нападения на танкеры в Оманском заливе, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

По его словам, это мнение основано "на данных разведки, использованном оружии, уровне знаний, необходимых для проведения такой операции, недавние аналогичные атаки на суда и тот факт, что ни у одной прокси-группы в регионе нет такого уровня подготовки для проведения такого уровня операций".

В это же время президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран пока не готовы к договоренностям.

"Я очень благодарен премьер-министру (Японии Синдзо) Абэ, что он поедет в Иран и встретится с аятоллой Али Хаменеи, но я лично считаю, что сейчас рано даже думать о заключении сделки. Они (Иран) не готовы, и мы тоже!" - написал Трамп в Twitter

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал нападение на танкеры "более чем подозрительным". Он также обратил внимание, что инцидент произошел на фоне переговоров.

"Не спешите обвинять Иран"

Ранее иранские и арабские СМИ сообщили о нападении в Оманском заливе на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар.

Позднее СМИ написали, что на корпусе одного из танкеров нашли магнитную мину.

Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.