Экс-президент Эквадора назвал причастных к выдаче Ассанжа палачами

Участники акции в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа перекрыли автомобильное движение у здания Вестминстерского мирового суда в Лондоне. Архивное фото

Участники акции в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа перекрыли автомобильное движение у здания Вестминстерского мирового суда в Лондоне

МЕХИКО, 13 июн – РИА Новости. Экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа считает палачами тех, кто принимает решение о выдаче основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США.

Ранее глава МВД Великобритании Саджид Джавид сертифицировал запрос США на выдачу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, о чем сообщил в одном из интервью.

"Это то, о чем мы всегда предупреждали. Все это было большим обманом. Пусть мир и история никогда не забудут, кто был этими палачами", - написал Корреа, при котором Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне, в своем микроблоге в Twitter.

Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.