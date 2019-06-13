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РИА Новости

Экс-президент Эквадора назвал причастных к выдаче Ассанжа палачами

Вчера, 21:14
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкУчастники акции в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа перекрыли автомобильное движение у здания Вестминстерского мирового суда в Лондоне
Участники акции в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа перекрыли автомобильное движение у здания Вестминстерского мирового суда в Лондоне
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Участники акции в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа перекрыли автомобильное движение у здания Вестминстерского мирового суда в Лондоне. Архивное фото
МЕХИКО, 13 июн – РИА Новости. Экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа считает палачами тех, кто принимает решение о выдаче основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США.
Ранее глава МВД Великобритании Саджид Джавид сертифицировал запрос США на выдачу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, о чем сообщил в одном из интервью.
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж во время видеобращения. 4 октября 2016
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"Это то, о чем мы всегда предупреждали. Все это было большим обманом. Пусть мир и история никогда не забудут, кто был этими палачами", - написал Корреа, при котором Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне, в своем микроблоге в Twitter.
Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском фургоне после задержания в Лондоне
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"Ставки повышаются". Какая судьба ждет Джулиана Ассанжа? Глава МВД Великобритании Саджид Джавид сообщил, что сертифицировал запрос США на выдачу основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Что это означает, объяснил в эфире радио Sputnik политолог Александр Коньков.
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Арест Джулиана АссанжаWikiLeaksДжулиан АссанжРафаэль КорреаЭквадорВ мире
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