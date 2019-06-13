Российским судьям повысят зарплаты

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российским судьям в этом году повысят зарплаты, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина размещен на портале правовой информации.
"В целях обеспечения социальных гарантий судьям, полного и независимого осуществления правосудия постановляю: Повысить с 1 октября 2019 года в 1,043 раза должностные оклады судей Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов РФ", - сказано в указе.
Там же поручается правительству обеспечить его финансирование.