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РИА Новости

Роскомнадзор начал анализ контента TikTok на наличие запрещенной информации

Вчера, 21:09
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Роскомнадзор приступил к анализу контента сервиса TikTok на предмет наличия на нем запрещенной информации, проверка займет не менее месяца, сообщил РИА новости пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.
TikTok - популярная у молодежи соцсеть, позволяющая создавать короткие музыкальные видео, прямые эфиры и обмениваться сообщениями. Власти ряда стран предъявляли соцсети претензии. Так, в апреле в Индии суд наложил запрет на TikTok, решив, что оно поощряет педофилию и распространение порнографии, запрет был снят после удаления вредоносного контента. В США соцсеть была оштрафована за нарушение закона о защите конфиденциальности детей в интернете. Ранее о планах провести проверку TikTok в интервью РИА новости говорил глава Роскомнадзора Александр Жаров.
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"Роскомнадзор приступил к комплексному анализу контента сервиса TikTok на предмет наличия детской порнографии и другой запрещенной в России информации", - сказал Ампелонский.
По его словам, поводом для начала систематического наблюдения стали обращения граждан, отраслевых ассоциаций и сообщения СМИ. "В этих обращениях нам сигнализируют о наличии в TikTok, прежде всего, откровенных видео с участием несовершеннолетних. Мы намерены на экспертном уровне установить, соответствует ли такой контент границам дозволенного, которые определены в законе. Систематическое наблюдение продлится не менее месяца. О результатах сообщим", - сказал Ампелонский.
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