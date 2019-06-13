Роскомнадзор начал анализ контента TikTok на наличие запрещенной информации

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Роскомнадзор приступил к анализу контента сервиса TikTok на предмет наличия на нем запрещенной информации, проверка займет не менее месяца, сообщил РИА новости пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

TikTok - популярная у молодежи соцсеть, позволяющая создавать короткие музыкальные видео, прямые эфиры и обмениваться сообщениями. Власти ряда стран предъявляли соцсети претензии. Так, в апреле в Индии суд наложил запрет на TikTok, решив, что оно поощряет педофилию и распространение порнографии, запрет был снят после удаления вредоносного контента. В США соцсеть была оштрафована за нарушение закона о защите конфиденциальности детей в интернете. Ранее о планах провести проверку TikTok в интервью РИА новости говорил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

"Роскомнадзор приступил к комплексному анализу контента сервиса TikTok на предмет наличия детской порнографии и другой запрещенной в России информации", - сказал Ампелонский.