Голикова поручила создать систему долговременного ухода за инвалидами

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила разработать и утвердить типовую модель системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, следует из протокола заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Поручения даны Минтруду, Минздраву, субъектам РФ, АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" с привлечением общественных организаций.

Согласно поручениям, им предстоит дать определение понятию "долговременный уход", выработать единые подходы к установлению лиц, которые нуждаются в долговременном уходе, и основания для приобретения права на него. Министерства займутся разработкой методологии для определения нуждаемости в долговременном уходе, а также дифференцируют его по степени потери способности к самообслуживанию.

Также предстоит определить, как измерять объем и качество осуществления ухода, единый подход к лицам, профессионально занимающимся оказанием долговременного ухода. Сюда входит порядок тарификации, нормирование времени труда и отдыха, допуск к работе, переподготовка и аттестация.

Выявлять нуждающихся в долговременном уходе, согласно поручениям, будут через базы данных Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, регионов. Приоритетным является внедрение сегмента постоянного ухода за людьми, полностью утратившими способность к самообслуживанию.

Минтруд вместе с регионами займутся отработкой порядка комбинированного финансирования систем долговременного ухода на основе бюджетов субъектов с привлечением средств благотворителей, волонтеров и других моделей.

Голикова также рекомендовала создать при Совете по вопросам попечительства в соцсфере рабочую группу по проработке возможности и целесообразности введения нового вида обязательного социального страхования на случай нуждаемости в постороннем постоянном уходе.

Согласно протоколу заседания, будет проработана модель создания цифровой платформы, через которую люди, нуждающиеся в долговременном уходе, смогут запрашивать услуги по уходу у лиц, заявивших об их оказании. Услуги можно будет оценить, на основании чего будет выстроен рейтинг.

В рамках поручений Минздрав разработает рекомендации по организации медпомощи на дому пожилым, утратившим способность к самообслуживанию. Минтруд скоординирует органы субъектов по переобучению персонала организаций, задействованных в системе долговременного ухода.