В районе Оманского залива заметили американский самолет-разведчик

Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019

ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Самолет-разведчик США находится в районе инцидента с танкерами в Оманском заливе, сообщили в пресс-службе Центрального командования США, в сферу которого входит регион Ближнего Востока.

Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. Сообщалось, что все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана.

"Двадцать один моряк с танкера Kokuka Courageous, которые покинули судно, сейчас находятся на борту эсминца ВМС США Bainbridge. Самолет ВМС США P-8 так же оказывает поддержку", - говорится в сообщении.

По данным командования, сигналы бедствия поступили в 6:12 и 7:00 по местному времени. Суда в этот момент находились в международных водах, уточняют в CENTCOM.

По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения о том, что причиной инцидентов стало именно это, нет.