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РИА Новости

В районе Оманского залива заметили американский самолет-разведчик

Вчера, 20:51
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© REUTERS / Frontline/NTB ScanpixПожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
© REUTERS / Frontline/NTB Scanpix
ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Самолет-разведчик США находится в районе инцидента с танкерами в Оманском заливе, сообщили в пресс-службе Центрального командования США, в сферу которого входит регион Ближнего Востока.
Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. Сообщалось, что все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана.
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров
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Опубликовано видео пожара на танкере в Оманском заливе
"Двадцать один моряк с танкера Kokuka Courageous, которые покинули судно, сейчас находятся на борту эсминца ВМС США Bainbridge. Самолет ВМС США P-8 так же оказывает поддержку", - говорится в сообщении.
По данным командования, сигналы бедствия поступили в 6:12 и 7:00 по местному времени. Суда в этот момент находились в международных водах, уточняют в CENTCOM.
По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения о том, что причиной инцидентов стало именно это, нет.
По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал. Об 11 россиянах сообщило и посольство РФ в Тегеране - по его данным, среди спасенных иранцами с танкеров в Оманском заливе россиян 10 мужчин и одна женщина.
Оманский залив
Вчера, 13:41
Кто против кого? В Оманском заливе атакованы нефтяные танкерыВ Оманском заливе атакованы два нефтяных танкера, моряки спасены, сообщили СМИ. Кто стоит за атакой, пока неясно. В ситуации пробуем разобраться в эфире радио Sputnik с ведущим научным сотрудником МГИМО, востоковедом Юрием Зининым.
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Инцидент с танкерами в Оманском заливеИранСШАВ мире
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