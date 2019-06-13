Мессенджерам могут грозить миллионные штрафы за повторные нарушения

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Штрафы для организаторов сервисов обмена мгновенными сообщениями за повторное нарушение закона "Об информации..", в том числе требований по идентификации пользователей, могут составить до 2 миллионов рублей, говорится в законопроекте, внесенном в Госдуму.

Проект, внесенный депутатами от "Единой России" Даниилом Бессарабовым и Виктором Пинским, предполагает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

В частности, согласно проекту, штрафы за повторное нарушение для физлиц могут составить 5-10 тысяч рублей, должностных лиц – 50-70 тысяч рублей, юрлиц – 1-2 миллиона.

Сейчас, согласно КоАП, первичные штрафы за указанные нарушения составляют: для граждан – 3-5 тысяч рублей, должностных лиц – 30-50 тысяч рублей, юридических лиц – 0,8-1 миллион рублей.