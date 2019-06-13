Худрук балета Большого назвал Захарову гордостью театра

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Художественный руководитель балета Большого театра Махар Вазиев назвал прима-балерину ГАБТа Светлану Захарову достоянием мирового балета, гордостью Большого театра. Об этом он сказал в четверг на встрече с журналистами накануне премьеры новой сольной программы Захаровой MODANSE, которая состоится на сцене Большого театра 22 и 23 июня.

"Новая программа – это большое событие, прежде всего, потому что это программа Светланы Захаровой, которую я считаю сегодня абсолютно лучшей балериной мира, достояние мирового балета, - сказал Вазиев. – Я знаю ее давно, со Светланой связана большая часть моей личной жизни, потому что именно я пригласил ее в Мариинский театр. И исполнение, тогда юной студентки Вагановского училища было встречено овациями. Уже сразу стало ясно, что появилась новая звезда, новое явление в балете".

По словам Вазиева, все эти пафосные определения - не пустые слова, балерина их заслужила. Худрук подчеркнул, что у Светланы Захаровой уникальные данные, удивительные способности и невероятное трудолюбие.

"У Светланы огромная потребность создавать новые проекты, привлекать новых интересных хореографов. Она не может и не хочет себе позволить выступать сегодня как вчера, она каждый раз стремиться сделать лучше, внести что-то новое. Это ее собственное требование к себе. И на своем веку я не часто встречал таких амбиционных в самом высоком хорошем смысле этого слова артистов. Светлана Захарова – достояние балетного мира, но она – прима-балерина Большого театра. И это огромное счастье и огромная наша гордость", - подчеркнул Вазиев.

По словам Вазиева, новая работа хореографа Юрия Посохова, с которым Захарова уже работала в балетах "Герой нашего времени" и "Нуреев", очень яркая, интересная, в которой зрители увидят новую Светлану Захарову.