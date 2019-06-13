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РИА Новости
Культура

Худрук балета Большого назвал Захарову гордостью театра

Вчера, 20:43
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкБалерина Большого театра Светлана Захарова на пресс-конференции в Москве
Балерина Большого театра Светлана Захарова на пресс-конференции в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Художественный руководитель балета Большого театра Махар Вазиев назвал прима-балерину ГАБТа Светлану Захарову достоянием мирового балета, гордостью Большого театра. Об этом он сказал в четверг на встрече с журналистами накануне премьеры новой сольной программы Захаровой MODANSE, которая состоится на сцене Большого театра 22 и 23 июня.
"Новая программа – это большое событие, прежде всего, потому что это программа Светланы Захаровой, которую я считаю сегодня абсолютно лучшей балериной мира, достояние мирового балета, - сказал Вазиев. – Я знаю ее давно, со Светланой связана большая часть моей личной жизни, потому что именно я пригласил ее в Мариинский театр. И исполнение, тогда юной студентки Вагановского училища было встречено овациями. Уже сразу стало ясно, что появилась новая звезда, новое явление в балете".
По словам Вазиева, все эти пафосные определения - не пустые слова, балерина их заслужила. Худрук подчеркнул, что у Светланы Захаровой уникальные данные, удивительные способности и невероятное трудолюбие.
"У Светланы огромная потребность создавать новые проекты, привлекать новых интересных хореографов. Она не может и не хочет себе позволить выступать сегодня как вчера, она каждый раз стремиться сделать лучше, внести что-то новое. Это ее собственное требование к себе. И на своем веку я не часто встречал таких амбиционных в самом высоком хорошем смысле этого слова артистов. Светлана Захарова – достояние балетного мира, но она – прима-балерина Большого театра. И это огромное счастье и огромная наша гордость", - подчеркнул Вазиев.
По словам Вазиева, новая работа хореографа Юрия Посохова, с которым Захарова уже работала в балетах "Герой нашего времени" и "Нуреев", очень яркая, интересная, в которой зрители увидят новую Светлану Захарову.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрима-балерина Большого театра Светлана Захарова и солист балета Большого театра Якопо Тисси
Прима-балерина Большого театра Светлана Захарова и солист балета Большого театра Якопо Тисси
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Прима-балерина Большого театра Светлана Захарова и солист балета Большого театра Якопо Тисси
"Я считаю, что это потрясающий проект, прогон которого мы уже показали в Италии, где он был принят с восторгом – мировая премьера состоится на нашей сцене. И хочется только пожелать, чтобы все было спланировано как нельзя лучше и вечер Светланы Захаровой прошел очень успешно", - подчеркнул Вазиев.
Народная артистка России, балерина Светлана Захарова во время репетиции
20 января 2017, 15:30
Один день из жизни примы-балерины Большого театра – Светланы ЗахаровойНародная артистка России, прима-балерина Светлана Захарова в фотоленте РИА Новости.
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КультураЮрий Посохов (хореограф)Махар ВазиевБольшой театрМариинский театрСветлана ЗахароваМосква
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