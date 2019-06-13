МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия готова продлить контракт на поставку газа Украине, заявил министр энергетики Александр Новак после переговоров с вице-президентом Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Марошем Шефчовичем.

Кроме того, стороны обсудили варианты поставок газа в Европу после 2019 года. После встречи Шефчович отметил, что запасной план по поставкам газа из России в Евросоюз на случай отсутствия договоренностей с Украиной по транзиту не нужен.

"Последние четыре года у нас всегда были какие-то вопросы ... и мы всегда находили хорошие, конструктивные решения", - сказал Шефчович.

В свою очередь Новак, отвечая на вопрос о наличии у России запасного плана на случай отсутствия договоренностей с Украиной и занятия украинской стороной неконструктивной позиции по вопросу о будущем транзите российского газа, выразился менее конкретно.

"Всегда при желании сторон есть возможность договориться ... Мы исходим из того, что европейские потребители будут получать газ надежно и в соответствии с контрактом", - сказал он.

Позднее Новак отметил, что Украина пока не готова заключать новый контракт на транспортировку российского газа, который бы соответствовал европейскому законодательству.

"Самый простой вариант - это продлить действующий контракт, который был предложен украинской стороне. Если будут предложены приемлемые и экономически конкурентные тарифы, если будут (урегулированы - ред.) разбирательства в арбитражных судах, то в принципе транспортная система (Украины - ред.) может быть использована", - добавил он.

Он подчеркнул, что разрешение судебных споров "Газпрома" и "Нафтогаза" является одним из важнейших моментов для достижения общих договоренностей.

"Те решения, которые были приняты Стокгольмским арбитражным судом, носят противоречивый характер и даже, можно сказать, дискриминационный", - заявил министр.

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте 2018 года, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Кроме того, "Газпром" подал иск в арбитраж Стокгольма по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.

В свою очередь "Нафтогаз" в июле подал иск против "Газпрома" в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотра тарифов на транзит газа с марта 2018 года, исковые требования компания оценила в 11,58 миллиарда долларов.