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РИА Новости

Россия готова продлить контракт на поставку газа Украине

Вчера, 20:29
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© РИА Новости / Владимир АстапковичМинистр энергетики РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Министр энергетики РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия готова продлить контракт на поставку газа Украине, заявил министр энергетики Александр Новак после переговоров с вице-президентом Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Марошем Шефчовичем.
Кроме того, стороны обсудили варианты поставок газа в Европу после 2019 года. После встречи Шефчович отметил, что запасной план по поставкам газа из России в Евросоюз на случай отсутствия договоренностей с Украиной по транзиту не нужен.
Министр энергетики РФ Александр Новак и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович во время встречи в Москве
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Москва готова продолжать транзит газа через Украину. Готов ли Киев?Глава Минэнерго Александр Новак обсудил с заместителем председателя Еврокомиссии Марошем Шефчовичем перспективы газового транзита через Украину. И, похоже, собеседники нашли общий язык. Осталось дождаться слова Киева. Пока там это слово произнести некому.
"Последние четыре года у нас всегда были какие-то вопросы ... и мы всегда находили хорошие, конструктивные решения", - сказал Шефчович.
В свою очередь Новак, отвечая на вопрос о наличии у России запасного плана на случай отсутствия договоренностей с Украиной и занятия украинской стороной неконструктивной позиции по вопросу о будущем транзите российского газа, выразился менее конкретно.
"Всегда при желании сторон есть возможность договориться ... Мы исходим из того, что европейские потребители будут получать газ надежно и в соответствии с контрактом", - сказал он.
Позднее Новак отметил, что Украина пока не готова заключать новый контракт на транспортировку российского газа, который бы соответствовал европейскому законодательству.
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Эксперт объяснил, кому выгодно прекращение транзита газа через УкраинуГлава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Россия может полностью остановить газовый транзит через Украину, чтобы устроить в Европе кризис. Эксперт по энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире радио Sputnik предположил, что стоит за этим заявлением.
"Самый простой вариант - это продлить действующий контракт, который был предложен украинской стороне. Если будут предложены приемлемые и экономически конкурентные тарифы, если будут (урегулированы - ред.) разбирательства в арбитражных судах, то в принципе транспортная система (Украины - ред.) может быть использована", - добавил он.
Он подчеркнул, что разрешение судебных споров "Газпрома" и "Нафтогаза" является одним из важнейших моментов для достижения общих договоренностей.
"Те решения, которые были приняты Стокгольмским арбитражным судом, носят противоречивый характер и даже, можно сказать, дискриминационный", - заявил министр.
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"Причудливые скидки". "Нафтогаз" недоволен предложением "Газпрома"В "Нафтогазе" назвали предложение "Газпрома" по скидке на газ "причудливым". В эфире радио Sputnik эксперт Игорь Юшков высказал свою точку зрения по этому вопросу.
Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте 2018 года, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Кроме того, "Газпром" подал иск в арбитраж Стокгольма по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.
В свою очередь "Нафтогаз" в июле подал иск против "Газпрома" в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотра тарифов на транзит газа с марта 2018 года, исковые требования компания оценила в 11,58 миллиарда долларов.
Суд объединил иски "Газпрома" и "Нафтогаза" по расторжению контрактов и тарифу на транзит. Слушания назначены в Стокгольмском арбитраже на апрель-май 2021 года.
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