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РИА Новости

Трамп продлил санкции против Белоруссии

Вчера, 20:29
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© РИА Новости / Владимир Астапкович Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Владимир Астапкович
ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продлил санкции против Белоруссии, говорится в уведомлении Белого дома.
"Действия и политика некоторых членов правительства Белоруссии и других людей по-прежнему являются необычной и экстраординарной угрозой национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", - говорится в сообщении.
Санкции были введены в 2006 году при президенте Джордже Буше-младшем и с тех пор продлеваются каждый год. Санкции действуют против лиц, которые, по мнению США, "подрывают демократические институты, нарушают права человека и занимаются коррупцией".
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Дональд ТрампДжордж Буш (младший)БелоруссияСШАВ мире
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