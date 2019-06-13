Трамп продлил санкции против Белоруссии

"Действия и политика некоторых членов правительства Белоруссии и других людей по-прежнему являются необычной и экстраординарной угрозой национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", - говорится в сообщении.

Санкции были введены в 2006 году при президенте Джордже Буше-младшем и с тех пор продлеваются каждый год. Санкции действуют против лиц, которые, по мнению США, "подрывают демократические институты, нарушают права человека и занимаются коррупцией".