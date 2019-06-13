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РИА Новости

В ЕК призвали Россию, США и Турцию вести переговоры с ЕС как единым целым

Вчера, 19:54
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© РИА Новости / Пресс-служба Министерства энергетики / Перейти в фотобанкВице-президент Еврокомиссии, отвечающий за энергетику, Гюнтер Эттингер
Вице-президент Еврокомиссии, отвечающий за энергетику, Гюнтер Эттингер
© РИА Новости / Пресс-служба Министерства энергетики
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БРЮССЕЛЬ, 13 июн – РИА Новости. ЕС должен объяснять Москве, Анкере и Вашингтону, что в вопросах торговли и внутреннего рынка им стоит вести переговоры не с отдельными странами, а с Евросоюзом как единым целым, заявил в четверг еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер.
Еврокомиссара попросили в четверг прокомментировать отношения ЕС и США в торговой сфере.
"Можно по-разному думать о Москве, Анкаре или Вашингтоне. Но у них есть общее – никто из них не любит ЕС. Они, наверное, предпочитают вести дела с членами ЕС индивидуально при переговорах", - сказал он на немецком в Брюсселе. Его слова переводились на английский.
По его словам, "поэтому наша задача заключается в том, чтобы ясно дать понять, что в вопросах торговли и внутреннего рынка партнером по переговорам является ЕС, и для президента США, и для других стран, таких как Китай".
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Совет стран Евросоюза в середине апреля выдал Еврокомиссии (ЕК) мандат на переговоры с США от имени ЕС о снятии пошлин на определённые промтовары, согласно которому в переговоры и в соглашение ЕС не планирует включать продукцию сельского хозяйства. Кроме того, ЕС не планировал заключать договор с США, пока те не отменят введенные в прошлом году дополнительные пошлины на импорт из ЕС стальной и алюминиевой продукции.
В четверг еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём сообщила, что Евросоюз и США до сих пор не начали переговоры по договору об отмене пошлин на ряд промышленных товаров.
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Сесилия МальмстремГюнтер ЭттингерЕврокомиссияЕвросоюзТурцияРоссияСШАВ мире
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