В ЕК призвали Россию, США и Турцию вести переговоры с ЕС как единым целым

БРЮССЕЛЬ, 13 июн – РИА Новости. ЕС должен объяснять Москве, Анкере и Вашингтону, что в вопросах торговли и внутреннего рынка им стоит вести переговоры не с отдельными странами, а с Евросоюзом как единым целым, заявил в четверг еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер.

Еврокомиссара попросили в четверг прокомментировать отношения ЕС и США в торговой сфере.

"Можно по-разному думать о Москве, Анкаре или Вашингтоне. Но у них есть общее – никто из них не любит ЕС. Они, наверное, предпочитают вести дела с членами ЕС индивидуально при переговорах", - сказал он на немецком в Брюсселе. Его слова переводились на английский.

По его словам, "поэтому наша задача заключается в том, чтобы ясно дать понять, что в вопросах торговли и внутреннего рынка партнером по переговорам является ЕС, и для президента США, и для других стран, таких как Китай".

Совет стран Евросоюза в середине апреля выдал Еврокомиссии (ЕК) мандат на переговоры с США от имени ЕС о снятии пошлин на определённые промтовары, согласно которому в переговоры и в соглашение ЕС не планирует включать продукцию сельского хозяйства. Кроме того, ЕС не планировал заключать договор с США, пока те не отменят введенные в прошлом году дополнительные пошлины на импорт из ЕС стальной и алюминиевой продукции.