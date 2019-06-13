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РИА Новости
Туризм

На Бали умерла российская туристка

Вчера, 20:05
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CC0 / Sam Walker / Отдых на Бали
Отдых на Бали
CC0 / Sam Walker /
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российская туристка, которая отдыхала на Бали, впала в диабетическую кому и умерла. Об этом ее подруга сообщила на странице в социальной сети.
"Мой близкий друг, Наташа Винтер, попала в беду, у нее диабетическая кома, я рядом с ней сейчас, в госпитале, - написала фотограф Алина Долаева. - Ей очень нужна помощь, она не приходит в себя. Семью нашли, но они сказали, что не могут помочь. Страховка закончилась".
Позже Алина написала, что Наталья умерла и сообщила, где пройдет прощание с ней. По словам Долаевой, умершую решено кремировать на Бали и там же развеять прах.
Наталья Винтер, которой осенью бы исполнилось 36 лет, родом из Волгограда. Как сообщает местное издание "Блокнот Волгограда", она занималась изготовлением украшений. В Волгограде живут ее отец и бабушка. Друзья отзываются о путешественнице как о творческом и добром человеке.
По информации издания, Наталья жила на Бали несколько месяцев и полетела в Куала-Лумпур, чтобы продлить право пребывание на острове, но ей стало плохо. В госпитале в столице Малайзии ей не смогли поставить диагноз и оказать помощь. В самолете, по дороге на Бали, Наталье стало хуже, и из аэропорта ее забрали в больницу в состоянии диабетической комы. При ней был обнаружен шприц с инсулином. Индонезийские врачи пытались найти родственников и знакомых Натальи и связались с ее подругой Алиной, которая также находилась на Бали.
Медицинская страховка, по данным издания, была просрочена, но неравнодушные жители Волгограда помогли собрать средства на пребывание Натальи в больнице. Но спасти туристку не удалось.
Дубай, ОАЭ. Архивное фото
24 ноября 2018, 16:50Туризм
СМИ: власти Дубая оплатили счета россиянки, у которой мать умерла на отдыхе
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ТуризмТуризмтуристыБали (остров)Новости - Туризм
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