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РИА Новости

Медведев назначил Наталию Сологуб замруководителя Росводресурсов

Вчера, 19:43
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанк Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросу "О финансово-экономическом состоянии государственной корпорации "Роскосмос" и ее подведомственных организаций". 13 июня 2019
Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросу О финансово-экономическом состоянии государственной корпорации Роскосмос и ее подведомственных организаций. 13 июня 2019
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Наталию Сологуб заместителем руководителя Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсов), следует из распоряжения правительства, опубликованного на сайте кабинета министров.
"Назначить Сологуб Наталию Александровну заместителем руководителя Федерального агентства водных ресурсов", - говорится в документе.
Как сообщается на сайте министерства экологии Республики Крым, Сологуб с 2014 года занимала должность замминистра экологии и природных ресурсов Крыма.
Вчера, 19:42
Медведев назначил Ольгу Гатагову новым замглавы Минсельхоза
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