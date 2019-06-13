В Нигерии более 6о человек погибли при нападении бандитов

"Я призываю президента (Мохаммаду) Бухари отдать приказ военным, чтобы они прибыли в этот район для того, чтобы остановить бандитов", - сказал сенатор. Он также обратился к военным с тем, чтобы они пресекли нападения бандитов на деревни.