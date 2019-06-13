Парламент Албании принял резолюцию против президента

БЕЛГРАД, 13 июн - РИА Новости. Депутаты албанского парламента большинством голосов (100 из 140) приняли резолюцию против президента Илира Меты из-за отмены муниципальных выборов, сообщает издание Депутаты албанского парламента большинством голосов (100 из 140) приняли резолюцию против президента Илира Меты из-за отмены муниципальных выборов, сообщает издание Albanian Daily News

Президент Албании в минувшую субботу отменил намеченные на 30 июня муниципальные выборы, сославшись на необходимость снизить политическую напряженность в стране. Ранее проводящая регулярные массовые протесты, с беспорядками в Тиране оппозиционная Демократическая партия (ДП) объявила бойкот волеизъявлению, большинство парламентариев ДП отказались от своих мандатов.

Правящая Социалистическая партия (СП) посчитала решение президента недопустимым, подготовила резолюцию с негативной оценкой его шага. Теперь конституционный суд Албании может начать процедуру импичмента.

"Парламентарии проголосовали 100 голосами за, семью против, еще двое воздержались по резолюции против президента Меты, который несколько дней назад отменил дату проведения муниципальных выборов", - пишет издание.

Обсуждение документа заняло более шести часов. При этом правящее большинство в своей резолюции отвергло "антиконституционное решение по отмене голосования" и продолжит подготовку к муниципальным выборам.

Глава албанского правительства ранее заявил, что "президент потерял право оставаться в своем кресле".

Нынешний албанский кабмин во главе с Эди Рамой был сформирован в сентябре 2017 года по итогам прошедших парламентских выборов. В декабре 2018 года он провел значительные перестановки в правительстве страны на фоне масштабных студенческих протестов.