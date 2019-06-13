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РИА Новости

Парламент Албании принял резолюцию против президента

Вчера, 19:18
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БЕЛГРАД, 13 июн - РИА Новости. Депутаты албанского парламента большинством голосов (100 из 140) приняли резолюцию против президента Илира Меты из-за отмены муниципальных выборов, сообщает издание Albanian Daily News.
Президент Албании в минувшую субботу отменил намеченные на 30 июня муниципальные выборы, сославшись на необходимость снизить политическую напряженность в стране. Ранее проводящая регулярные массовые протесты, с беспорядками в Тиране оппозиционная Демократическая партия (ДП) объявила бойкот волеизъявлению, большинство парламентариев ДП отказались от своих мандатов.
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Правящая Социалистическая партия (СП) посчитала решение президента недопустимым, подготовила резолюцию с негативной оценкой его шага. Теперь конституционный суд Албании может начать процедуру импичмента.
"Парламентарии проголосовали 100 голосами за, семью против, еще двое воздержались по резолюции против президента Меты, который несколько дней назад отменил дату проведения муниципальных выборов", - пишет издание.
Обсуждение документа заняло более шести часов. При этом правящее большинство в своей резолюции отвергло "антиконституционное решение по отмене голосования" и продолжит подготовку к муниципальным выборам.
Глава албанского правительства ранее заявил, что "президент потерял право оставаться в своем кресле".
Нынешний албанский кабмин во главе с Эди Рамой был сформирован в сентябре 2017 года по итогам прошедших парламентских выборов. В декабре 2018 года он провел значительные перестановки в правительстве страны на фоне масштабных студенческих протестов.
Перед этим с середины февраля 2017 года оппозиционная ДП устраивала уличные протесты и бойкотировала работу парламента, обвиняя правящую СП в готовящихся подтасовках на выборах, экономических проблемах и так называемой "каннабизации" страны, то есть подталкивании граждан к производству и торговле наркотиками в связи с отсутствием законных заработков. Посредниками в урегулировании конфликта выступили ЕС и США, в результате оппозиция получила возможность вести наблюдение за организацией голосования, но само общенациональное волеизъявление было перенесено с 18 на 25 июня 2017 года. По итогам волеизъявления однопартийцы Рамы получили 74 из 140 мест в парламенте республики.
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