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РИА Новости
Культура

Богомолов не рассказал Собчак про личную жизнь

Вчера, 20:23
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© Ксения Собчак \ YoutubeСкриншот видео интервью Ксении Собчак с Константином Богомоловым
Скриншот видео интервью Ксении Собчак с Константином Богомоловым
© Ксения Собчак \ Youtube
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Режиссер Константин Богомолов в программе "Осторожно, Собчак!" впервые после назначения на пост худрука Театра на Малой Бронной рассказал о своем отношении к соцсетям, кинокарьере, воспитании театральной публики и о личной жизни.
"Я настолько никогда не верил, что со мной это может случиться, что не верил до самой последней секунды. В момент, когда это произошло, я все равно дальше боялся, что это может сорваться", - признался режиссер на просьбу рассказать о своих чувствах в момент назначения.
При этом на вопрос о том, получил бы он пост худрука, если бы не был доверенным лицом мэра Москвы Сергея Собянина, Богомолов ответил уклончиво. "Не знаю, надеюсь, да. <…> Если бы мне не дали театр, я все равно остался бы доверенным лицом Собянина", – сказал он.
Режиссер также рассказал о своем взаимодействии со зрителями.
"Людьми архаичной театральной культуры, консервативными, скажем так, "Идеальный муж" воспринимался как революция. Прошло пять лет, "Идеальный муж" - это тихий, мирный развлекательный спектакль, с успехом идущий в МХТ".
На уточнение считает ли он, что воспитал публику, режиссер ответил утвердительно: "Да, публика воспитывается, конечно".
© Ксения Собчак \ YoutubeСкриншот видео интервью Ксении Собчак с Константином Богомоловым
Скриншот видео интервью Ксении Собчак с Константином Богомоловым
© Ксения Собчак \ Youtube
Скриншот видео интервью Ксении Собчак с Константином Богомоловым
По мнению режиссера, "было бы круто" поставить во МХАТе Горького "Так говорил Заратустра" Ницше. "Это была бы странная дикая история", - отметил он и добавил, что сейчас самое скандальное и раздражающее – быть архаичным.
В то же время Богомолов признался, что ему не близко, что сейчас делает Сергей Женовач, худрук МХТ имени Чехова. "Это не мой театр, не моя радость", - заметил он.
Говоря о кинопроектах, Богомолов заявил, что будет продолжать свою кинокарьеру после сериала "Содержанки". "Буду. Мне реально интересно войти в это пространство, для меня чужое, освоить его и стать там лучшим", - сказал режиссер.
Интересно, что, по его словам, материал для сериала "Содержанки" он черпал из своей "бурной" фантазии.
© Ксения Собчак \ YoutubeСкриншот видео интервью Ксении Собчак с Константином Богомоловым
Скриншот видео интервью Ксении Собчак с Константином Богомоловым
© Ксения Собчак \ Youtube
Скриншот видео интервью Ксении Собчак с Константином Богомоловым
В интервью была затронута тема соцсетей - о них Богомолов высказался со скепсисом.

"Разговоры русской интеллигенции о добре и зле, перетекающие с кухонь на фейсбук... Фейсбук и Инстаграм – прекрасная площадка для трусоватых людей. Которые прибегают, наср*т какой-то коммент, а в глаза-то не смотрят при этом"

В конце программы Ксения Собчак поинтересовалась деталями личной жизни режиссера, на что тот ответил: "Я не комментирую свою личную жизнь".
О том, что Константин Богомолов назначен новым художественным руководителем Московского драматического Театра на Малой Бронной стало известно 29 мая. На этом посту он заменил Сергея Голомазова.
Ксения Собчак
9 июня, 01:09
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КультураМХАТКонстантин БогомоловСергей ЖеновачМXT имени ЧеховаКсения СобчакСергей СобянинМосква
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