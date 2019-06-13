В ГД внесли проект о штрафе за повторный отказ от фильтрации контента

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесли законопроект, предусматривающий установление миллионных штрафов за повторное неисполнение поисковыми системами обязанности по ограничению доступа к заблокированным сайтам, следует из проекта, опубликованного в базе данных Госдумы.
Проект внесен депутатами от "Единой России" Даниилом Бессарабовым и Виктором Пинским. В случае, если поисковик повторно откажется от подключения к реестру запрещенной информации, а также если не начнет фильтрацию запрещенного контента, депутаты предлагают установить штрафы для граждан в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, для юрлиц - от 1,5 миллиона рублей до 5 миллионов.
Аналогичный размер штрафов предлагается налагать за повторное неисполнение обязанности по ограничению доступа к "зеркалам" заблокированных сайтов.
В ноябре 2017 года в РФ вступил в силу закон, предусматривающий блокировку VPN-сервисами, анонимайзерами и поисковиками доступа к запрещенным ресурсам. Для получения доступа к актуальной версии единого реестра запрещенной информации сервисы обязаны подключиться к ФГИС.
Сейчас штрафы за неисполнение требований по фильтрации контента для юридических лиц составляют 500-700 тысяч рублей.
В настоящее время к ФГИС подключены операторы поисковых систем "Яндекс", "Спутник", Mail.ru, Rambler. В начале года Google была оштрафована Роскомнадзором на 500 тысяч рублей за неисполнение требований о подключении к ФГИС, после чего начала фильтрацию поисковой выдачи в соответствии с реестром. На прошлой неделе глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что Google снизила фильтрацию запрещенного трафика до 67,3% с 80%. Если ситуация не изменится, Роскомнадзор, по его словам, возбудит новое административное дело в отношении компании.