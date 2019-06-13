Под Геленджиком установили макет легкого космического самолета

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Полноразмерный макет легкого космического самолета, разработка которого была закрыта с началом создания "Бурана", установили в музее космонавтики в селе Архипо-Осиповка в районе Геленджика, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия-разработчика самолета – НПО Машиностроения.

"Историческую кабину, оставшуюся от первоначального макета 1970-80-х годов, мы передали в музей космонавтики, где специалисты по оставшимся чертежам восстановили единственный в мире макет легкого космического самолета разработки академика Владимира Челомея", - рассказали в пресс-службе предприятия.

Разработкой крылатых орбитальных многоразовых пилотируемых космических кораблей в ОКБ Челомея (сейчас НПО Машиностроения) занялись в 1960-е годы. В 1976 году, когда в СССР было принято решение о создании многоразовой транспортной космической системы, ОКБ предложило вариант легкого космического самолета. В 1980 году был изготовлен полноразмерный макет легкого космического самолета. В 1982 году работы по созданию самолета были прекращены пользу многоразовой транспортной космической системы "Энергия-Буран".

"Легкий космический самолет разрабатывался с учетом возможности его применения как в пилотируемом, так и в беспилотном вариантах. Были тщательно проработаны вопросы обеспечения безопасности экипажа на старте, на всех участках полета и после приземления при возникновении нештатных ситуаций. Легкий космический самолет должен был решать комплекс военных и научно-прикладных задач", - пояснили в НПО Машиностроения.

Установленный в музее макет космического корабля можно осмотреть не только снаружи, но и забраться внутрь. Вместимость кабины рассчитана на 16 человек.

В музее пилотируемой космонавтики в Архипо-Осиповке представлены 22 макета ракет-носителей и автоматических станций "Луна-1", "Луна-3", луноход и искусственные спутники Земли, макет космического корабля "Союз-ТМА", спускаемый аппарат космического корабля "Союз-30", интерактивный физический аналог корабля "Восток", кино- и фотоаппаратура, используемая в космосе, полетные костюмы экипажей и различные типы скафандров космонавтов.