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РИА Новости

Под Геленджиком установили макет легкого космического самолета

Вчера, 19:07
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© Фото : пресс-служба администрации Геленджика Натуральная модель легкого космического самолета в Архипо-Осиповском Музее космонавтики
Натуральная модель легкого космического самолета в Архипо-Осиповском Музее космонавтики
© Фото : пресс-служба администрации Геленджика
Натуральная модель легкого космического самолета в Архипо-Осиповском Музее космонавтики
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Полноразмерный макет легкого космического самолета, разработка которого была закрыта с началом создания "Бурана", установили в музее космонавтики в селе Архипо-Осиповка в районе Геленджика, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия-разработчика самолета – НПО Машиностроения.
"Историческую кабину, оставшуюся от первоначального макета 1970-80-х годов, мы передали в музей космонавтики, где специалисты по оставшимся чертежам восстановили единственный в мире макет легкого космического самолета разработки академика Владимира Челомея", - рассказали в пресс-службе предприятия.
Разработкой крылатых орбитальных многоразовых пилотируемых космических кораблей в ОКБ Челомея (сейчас НПО Машиностроения) занялись в 1960-е годы. В 1976 году, когда в СССР было принято решение о создании многоразовой транспортной космической системы, ОКБ предложило вариант легкого космического самолета. В 1980 году был изготовлен полноразмерный макет легкого космического самолета. В 1982 году работы по созданию самолета были прекращены пользу многоразовой транспортной космической системы "Энергия-Буран".
"Легкий космический самолет разрабатывался с учетом возможности его применения как в пилотируемом, так и в беспилотном вариантах. Были тщательно проработаны вопросы обеспечения безопасности экипажа на старте, на всех участках полета и после приземления при возникновении нештатных ситуаций. Легкий космический самолет должен был решать комплекс военных и научно-прикладных задач", - пояснили в НПО Машиностроения.
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Установленный в музее макет космического корабля можно осмотреть не только снаружи, но и забраться внутрь. Вместимость кабины рассчитана на 16 человек.
В музее пилотируемой космонавтики в Архипо-Осиповке представлены 22 макета ракет-носителей и автоматических станций "Луна-1", "Луна-3", луноход и искусственные спутники Земли, макет космического корабля "Союз-ТМА", спускаемый аппарат космического корабля "Союз-30", интерактивный физический аналог корабля "Восток", кино- и фотоаппаратура, используемая в космосе, полетные костюмы экипажей и различные типы скафандров космонавтов.
Увидеть "Буран" (макет, на котором проводились электрические испытания корабля), в свою очередь, можно в Сочи. Он установлен в образовательном центре "Сириус".
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Космос - РИА НаукаГеленджикНПО МашиностроенияРИА Наука
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