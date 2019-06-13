ВВС США начали испытания прототипа гиперзвуковой ракеты без запуска

ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. ВВС США успешно провели первые летные испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A (или ARRW), установленного на внешней подвеске стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress, сообщает пресс-служба военно-воздушных сил США.

Как отмечается на сайте ВВС, испытания прошли в среду на авиабазе Эдвардс в штате Калифорния. Ракета не имела боевой части.

"В ходе испытаний были собраны данные о лобовом сопротивлении и вибрационных воздействиях на само оружие и на внешнее оборудование самолета. Прототип не имел взрывчатки и не был выпущен из Б-52 во время летных испытаний. Этот тип сбора данных необходим для всех разрабатываемых систем вооружения ВВС", - отмечается в сообщении.

Тактическая гиперзвуковая ракета ARRW класса "воздух-поверхность" с 2018 года разрабатывается корпорацией Lockheed Martin совместно с другими компаниями. На эти цели в августе прошлого года корпорации было выделено 480 миллионов долларов.

В ВВС отмечают, что ARRW должна достичь "ранних эксплуатационных возможностей к 2022 финансовому году" (начинается 1 октября 2021 года).