Турция обвинила США в разглашении содержания письма об С-400

"Это письмо не соответствует духу союзнических отношений. Одновременно с отправлением письма его содержание разгласили прессе. Это недопустимо для серьезных государственных дел. Мы готовим ответ, я поговорил с (советником президента США по нацбезопасности Джоном) Болтоном по этому поводу. Пусть все будут уверены, что мы ответим, но мы продолжаем переговоры. Вопрос с обучением наших пилотов на F-35 президенты Турции и США обсудят на встрече на полях саммита G20 в Японии 29 июня", - сказал Калын журналистам.