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РИА Новости

Турция обвинила США в разглашении содержания письма об С-400

Вчера, 19:00
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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АНКАРА, 13 июн — РИА Новости. Турция считает неприемлемым разглашение с американской стороны содержания письма и.о. главы Пентагона Патрика Шанахана министру обороны Турции Хулуси Акару в связи с закупкой Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил советник и пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
Ранее в Анкаре подчеркивали, что не откажутся от покупки C-400, а первая партия должна поступить в июле. США заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.
Как ранее сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на письмо от 6 июня, Шанахан сообщил Акару, что обучающиеся в США полетам на F-35 турецкие пилоты должны покинуть страну до 31 июля, новых пилотов для обучения принимать не будут.
"Это письмо не соответствует духу союзнических отношений. Одновременно с отправлением письма его содержание разгласили прессе. Это недопустимо для серьезных государственных дел. Мы готовим ответ, я поговорил с (советником президента США по нацбезопасности Джоном) Болтоном по этому поводу. Пусть все будут уверены, что мы ответим, но мы продолжаем переговоры. Вопрос с обучением наших пилотов на F-35 президенты Турции и США обсудят на встрече на полях саммита G20 в Японии 29 июня", - сказал Калын журналистам.
Он выразил уверенность, что США поставят Турции F-35. "Но оттягивание этого момента под разными предлогами принесет ущерб обеим странам", - добавил Калын.
"Надеемся, что Пентагон откажется от своей позиции с использованием в качестве предлога С-400, это может нанести долгосрочный ущерб двусторонним отношениям", - добавил Калын.
Комплекс ПВО С-400 Триумф
Вчера, 18:40
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Ибрагим КалынХулуси АкарС-400 «Триумф»Министерство обороны СШАF-35ТурцияСШАВ мире
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