Турция обвинила США в разглашении содержания письма об С-400

АНКАРА, 13 июн — РИА Новости. Турция считает неприемлемым разглашение с американской стороны содержания письма и.о. главы Пентагона Патрика Шанахана министру обороны Турции Хулуси Акару в связи с закупкой Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил советник и пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
Ранее в Анкаре подчеркивали, что не откажутся от покупки C-400, а первая партия должна поступить в июле. США заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.
Как ранее сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на письмо от 6 июня, Шанахан сообщил Акару, что обучающиеся в США полетам на F-35 турецкие пилоты должны покинуть страну до 31 июля, новых пилотов для обучения принимать не будут.
"Это письмо не соответствует духу союзнических отношений. Одновременно с отправлением письма его содержание разгласили прессе. Это недопустимо для серьезных государственных дел. Мы готовим ответ, я поговорил с (советником президента США по нацбезопасности Джоном) Болтоном по этому поводу. Пусть все будут уверены, что мы ответим, но мы продолжаем переговоры. Вопрос с обучением наших пилотов на F-35 президенты Турции и США обсудят на встрече на полях саммита G20 в Японии 29 июня", - сказал Калын журналистам.
Он выразил уверенность, что США поставят Турции F-35. "Но оттягивание этого момента под разными предлогами принесет ущерб обеим странам", - добавил Калын.
"Надеемся, что Пентагон откажется от своей позиции с использованием в качестве предлога С-400, это может нанести долгосрочный ущерб двусторонним отношениям", - добавил Калын.