Совбез ООН включил инцидент в Оманском заливе в повестку заседания

ООН, 13 июн - РИА Новости. Совбез ООН внес изменения в программу вечернего закрытого заседания и включил в нее вопрос о нападении на танкеры в Оманском заливе, сообщил РИА Новости пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский.
"Этот вопрос будет обсуждаться в разделе "разное" в ходе сегодняшних консультаций СБ ООН", - сказал Стржижовский.
По словам другого собеседника агентства, внесение этого вопроса в повестку запросили США.
Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера - Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.