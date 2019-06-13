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РИА Новости
Воронежская область

Воронежские власти рассказали об условиях для успеха региона

Вчера, 18:57
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© Фото : представлено пресс-службой Воронежской областной думыВладимир Нетёсов на заседании Воронежской областной Думы
Владимир Нетёсов на заседании Воронежской областной Думы
© Фото : представлено пресс-службой Воронежской областной думы
Владимир Нетёсов на заседании Воронежской областной Думы. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 13 июн - РИА Новости. Воронежская область имеет все условия для того, чтобы стать успешной и развивающейся, заявил на торжественном собрании по случаю 85-летия региона председатель областной думы Владимир Нетёсов.
Торжественное собрание, посвященное Дню России и 85-летию со дня образования Воронежской области, прошло 13 июня в большом зале правительства региона. В нем приняли участие губернатор Воронежской области Александр Гусев, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, главный федеральный инспектор по Воронежской области Александр Солодов, члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы, глава Воронежской митрополии, митрополит Воронежский и Лискинский Сергий, руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, представители органов местного самоуправления, почетные граждане Воронежской области, руководители общественных организаций и другие почетные гости.
Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов
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Гусев поблагодарил всех воронежцев, которые вносят свой вклад в укрепление региона своим ежедневным трудом, и пожелал им мира, добра и благополучия, а Воронежской области – дальнейшего процветания. Затем губернатор зачитал поздравление от заместителя председателя правительства РФ Алексея Гордеева.
Нетёсов со сцены зачитал поздравление от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, после чего поздравил собравшихся от себя лично и от всего депутатского корпуса Воронежской областной думы.
"У нашей области есть все для того, чтобы быть счастливой, успешной и процветающей. Богатая история, удобное географическое расположение, плодородная земля. А самое главное - люди, которые своим умом, талантом и трудолюбием создали новый, уже хорошо всем известный бренд - воронежское лидерство. Искренне поздравляю тех, кому сегодня вручаются высокие награды. Каждый из вас добился успеха в своей профессии, внес большой вклад в развитие и процветание нашего края", - сказал Нетёсов.
Спикер регионального парламента пожелал собравшимся счастья, здоровья, благополучия, новых побед и достижений на благо России и Воронежской области.
Также со сцены прозвучали поздравления от полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Игоря Щёголева, которое зачитал Александр Солодов, и митрополита Воронежского и Лискинского Сергия.
Затем Гусев вручил государственные награды, в том числе - депутатам Воронежской областной думы. В частности, звание "Заслуженный строитель Российской Федерации" получил Александр Цыбань, почетным знаком "За профессионализм и добросовестный труд" награждены председатель комитета по охране здоровья Иван Мошуров и парламентарий Пётр Михин.
Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов и заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Галина Карелова во время торжественного заседания, посвященного 25-летию думы
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Кроме того, Гусев и Нетёсов наградили земляков, которым за многолетний плодотворный труд и большой личный вклад в развитие региона присвоено почетное звание "Почетный гражданин Воронежской области". Новыми почетными гражданами региона стали народный артист РФ, актер Воронежского театра драмы им. А.Кольцова Анатолий Гладнев, ветеран труда Вячеслав Зарубин, ректор Воронежского государственного педагогического университета Сергей Филоненко.
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