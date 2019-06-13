Шефчович: план на случай отсутствия транзита газа через Украину не нужен

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Запасной план по поставкам газа из России в Евросоюз на случай отсутствия договоренностей с Украиной по транзиту не нужен, заявил вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович по итогам встречи с министром энергетики РФ Александром Новаком.

"Мы полагаем, что нам план Б не будет нужен, потому что последние четыре года у нас всегда были какие-то вопросы ... и мы всегда находили хорошие, конструктивные решения", - сказал Шефчович.

"Я также уверен, что если нам удастся продолжить этот конструктивный подход, то мы найдем тоже решение на все эти вопросы так, чтобы не было никаких вопросов ни в ноябре, ни в декабре, и что найдем решение для поставки газа через Украину в Европейский союз", - добавил вице-президент Еврокомиссии.