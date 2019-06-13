Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-13T18:52Z
https://ria.ru/20190613/1555549292.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155257/77/1552577755_0:62:2938:1714_1036x0_80_0_0_49ef73b3d87139705c737e91de4c483c.jpg
РИА Новости

Шефчович: план на случай отсутствия транзита газа через Украину не нужен

Вчера, 18:52
3454
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович
Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Запасной план по поставкам газа из России в Евросоюз на случай отсутствия договоренностей с Украиной по транзиту не нужен, заявил вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович по итогам встречи с министром энергетики РФ Александром Новаком.
"Мы полагаем, что нам план Б не будет нужен, потому что последние четыре года у нас всегда были какие-то вопросы ... и мы всегда находили хорошие, конструктивные решения", - сказал Шефчович.
"Я также уверен, что если нам удастся продолжить этот конструктивный подход, то мы найдем тоже решение на все эти вопросы так, чтобы не было никаких вопросов ни в ноябре, ни в декабре, и что найдем решение для поставки газа через Украину в Европейский союз", - добавил вице-президент Еврокомиссии.
В свою очередь Новак, отвечая на вопрос о наличии у России запасного плана на случай отсутствия договоренностей с Украиной и занятия украинской стороной неконструктивной позиции по вопросу о будущем транзите российского газа, выразился менее конкретно: "Всегда при желании сторон есть возможность договориться ... При этом, безусловно, мы исходим из того, что европейские потребители будут получать газ надежно и в соответствии с контрактом".
Министр энергетики РФ Александр Новак
Вчера, 18:19
Новак обсудил с Шефчовичем варианты поставок газа в ЕС после 2019 года
151511034
Обсудить 3
Марош ШефчовичЕврокомиссияЕвросоюзАлександр НовакРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Министр энергетики РФ Александр Новак
Украина не готова заключать новый контракт на транзит газа, заявил Новак
РИА
Новости
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Турция обвинила США в разглашении содержания письма об С-400
Комплекс ПВО С-400 Триумф
США пригрозили Индии из-за покупки российских С-400
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
Володин озвучил условие подачи Россией заявки на возвращение в ПАСЕ
Лента
новостей
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед заседанием Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
Пушков ответил Дуде на слова о превосходстве поляков над русскими
Газодобывающее предприятие на Украине
Россия готова продлить газовый контракт с Украиной
Вывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве
В "Нафтогазе" ответили на предложение "Газпрома" о мировом соглашении
Министр энергетики РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Новак назвал решение судебных споров важным моментом в переговорах с Киевом
и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
В Сети высмеяли отказ Украины послать корабли в Керченский пролив
ВВС США начали испытания прототипа гиперзвуковой ракеты без запуска
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
В Ираке прокомментировали инцидент с танкерами в Оманском заливе
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
ОЗХО начала расследование утечки документа об инциденте в сирийской Думе
Вице-президент Еврокомиссии, отвечающий за энергетику, Гюнтер Эттингер
В ЕК призвали Россию, США и Турцию вести переговоры с ЕС как единым целым
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак обсудил с Шефчовичем транзит газа через Украину
Художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев в ММПЦ МИА Россия сегодня во время творческой встречи, приуроченной к его 70-летнему юбилею
Куклачев прокомментировал подмену кота Алибасова
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35В Чили произошло землетрясение магнитудой 6
03:35В Сбербанке рассказали о планах отказаться от традиционных банкоматов
03:34Ветеран Второй мировой войны встретился с возлюбленной через 75 лет разлуки
03:34Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня
03:30Исследование выявило рекордное число заявок на займы в МФО
03:27Названа средняя цена выпускных платьев в Москве
03:22Бывший астронавт НАСА рассказал о требованиях к участникам миссий на Марс
03:11Россиянам могут запретить держать дома крокодилов, антилоп и акул
03:02Московских студентов выгнали из общежития за рождение ребенка
03:01В Нью-Йорке отменили освобождение от прививок из-за религиозных взглядов
02:43Сингапур и Британия намерены усилить борьбу с финансовой киберпреступностью
02:40В МИД сообщили об увеличении поставок грузинских товаров в Россию
02:38Иран отверг "необоснованные" обвинения США по инциденту в Оманском заливе
02:32Минобороны провело диктант к 75-летию снятия блокады Ленинграда
02:25Экс-депутат Рады показал, чем обернулась блокада Крыма для украинцев
02:19На "Кинотавре" представили фильм Нигины Сайфуллаевой "Верность"
02:15Британским компаниям посоветовали осторожно использовать технику Huawei
02:12В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
02:08Мадуро поблагодарил основателя Pink Floyd за поддержку Венесуэлы
02:04В Киеве назвали условие получения жителями Донбасса украинской пенсии
Лента новостейМолния