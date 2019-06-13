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РИА Новости

США пригрозили Индии из-за покупки российских С-400

Вчера, 18:40
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКомплекс ПВО С-400 "Триумф"
Комплекс ПВО С-400 Триумф
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Комплекс ПВО С-400 "Триумф". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости. Заместитель помощника госсекретаря США по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс рассказала, какие последствия ждут Индию после приобретения российских зенитных ракетных систем С-400.
Она пояснила, что это может ограничить возможность Нью-Дели по совместимости с американскими вооружениями.
"В какой-то момент необходимо сделать стратегический выбор относительно партнерства, стратегический выбор относительно того, какие системы вооружений и платформы страна будет внедрять", — заявила Уэллс, выступая в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса.
По ее словам, вопрос о введении санкций против Индии в случае приобретения С-400 "подлежит рассмотрению", и США продолжают "обсуждать, как помочь Индии" не покупать С-400.
Сотрудники полиции в канун Дня независимости в Нью-Дели, Индия. Архивное фото
11 сентября 2018, 08:20
Индия хочет быть партнером для всех сразу. Получится ли
Москва и Нью-Дели заключили контракт на поставку С-400 в ноябре 2018 года. Пять полков ЗРС оценены в 5,43 миллиарда долларов.
Официальный представитель МИД Индии Равиш Кумар на минувшей неделе заявлял, что соглашение реализуется, несмотря на угрозу санкций со стороны США.
В апреле министр обороны Нирмала Ситхараман сообщила журналистам, что Нью-Дели подробно изложил Вашингтону свою позицию по закупке российских ЗРС и рассчитывает, что США не будут вводить санкции.
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
5 июня, 09:47
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"
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Обсудить 29
С-400 «Триумф»ИндияСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Бандитский американский бизнес, покупай у нас, а то майдан!))))
13 июня, 18:46
Василий )))
1126102107
когда человек начинает кричать вместо нормального диалога это означает что он проиграл
13 июня, 19:00
Армен Манукян
91200044
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