Куклачев прокомментировал подмену кота Алибасова

Художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев в ММПЦ МИА "Россия сегодня" во время творческой встречи, приуроченной к его 70-летнему юбилею

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Принять за потерявшегося кота продюсера Бари Алибасова другое животное могли только по невнимательности, найти двух одинаковых сфинксов невозможно, как и выдать за сфинкса бритую кошку другой породы, заявил РИА Новости создатель и художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев.

Ранее пиар-директор Вадим Горжанкин сообщил о том, что кот Бари Алибасова породы канадский сфинкс по кличке Чуча сбежал из квартиры, пока продюсер находился в больнице. За обнаружение питомца сын Алибасова пообещал денежное вознаграждение или выступление группы "На-На". В четверг неизвестные принесли в офис продюсера кота и получили 800 тысяч рублей вознаграждения, но потом выяснилось, что кот не тот.

"Кота спутать сложно. К примеру, (если) домработница приходит генеральную уборку делать один раз в месяц, то, конечно, она перепутает. Подделать сфинкса невозможно", - сказал Куклачев, отвечая на вопрос, можно ли выдать обычного бритого кота за сфинкса.

Он добавил, что даже в том случае, если коты внешне очень похожи, то характеры у них все равно разные. "Я своих котов ни одного не перепутаю и из миллиона выберу именно моего", - добавил Куклачев.

По мнению дрессировщика, вероятность того, что Алибасовым начнут массово приносить канадских сфинксов, очень мала. "Я не думаю, что это будет. Сфинкс – это такая порода, ее просто так люди не подбрасывают. Это особенные коты, и скорее всего, их покупают те, кому такая порода очень нравится", - пояснил он.