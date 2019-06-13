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РИА Новости

Куклачев прокомментировал подмену кота Алибасова

Вчера, 18:39
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев в ММПЦ МИА "Россия сегодня" во время творческой встречи, приуроченной к его 70-летнему юбилею
Художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев в ММПЦ МИА Россия сегодня во время творческой встречи, приуроченной к его 70-летнему юбилею
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Принять за потерявшегося кота продюсера Бари Алибасова другое животное могли только по невнимательности, найти двух одинаковых сфинксов невозможно, как и выдать за сфинкса бритую кошку другой породы, заявил РИА Новости создатель и художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев.
Ранее пиар-директор Вадим Горжанкин сообщил о том, что кот Бари Алибасова породы канадский сфинкс по кличке Чуча сбежал из квартиры, пока продюсер находился в больнице. За обнаружение питомца сын Алибасова пообещал денежное вознаграждение или выступление группы "На-На". В четверг неизвестные принесли в офис продюсера кота и получили 800 тысяч рублей вознаграждения, но потом выяснилось, что кот не тот.
"Кота спутать сложно. К примеру, (если) домработница приходит генеральную уборку делать один раз в месяц, то, конечно, она перепутает. Подделать сфинкса невозможно", - сказал Куклачев, отвечая на вопрос, можно ли выдать обычного бритого кота за сфинкса.
Он добавил, что даже в том случае, если коты внешне очень похожи, то характеры у них все равно разные. "Я своих котов ни одного не перепутаю и из миллиона выберу именно моего", - добавил Куклачев.
Бари Алибасов в своей квартире
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По мнению дрессировщика, вероятность того, что Алибасовым начнут массово приносить канадских сфинксов, очень мала. "Я не думаю, что это будет. Сфинкс – это такая порода, ее просто так люди не подбрасывают. Это особенные коты, и скорее всего, их покупают те, кому такая порода очень нравится", - пояснил он.
Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Ранее сын Алибасова сообщил, что продюсер очнулся от медикаментозного сна, но в ближайшие несколько дней пробудет под круглосуточным наблюдением врачей.
Бари Алибасов в своей квартире
Вчера, 16:32
"Начал шутить". Бари Алибасов-младший рассказал о состоянии отцаСын Бари Алибасова рассказал радио Sputnik о состоянии здоровья своего отца. По его словам, к продюсеру возвращается память, он узнает голоса близких по телефону. При этом Бари Алибасов-младший отметил, что завтрашний день многое определит.
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Бари АлибасовЮрий КуклачевМоскваОбщество
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