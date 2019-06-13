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РИА Новости
Культура

На "Кинотавре" представили фильм Александра Золотухина "Мальчик русский"

Вчера, 18:38
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКинорежиссер Александр Золотухин
Кинорежиссер Александр Золотухин
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Кинорежиссер Александр Золотухин. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Дебютный фильм Александра Золотухина "Мальчик русский" представили в конкурсной программе кинофестиваля "Кинотавр" в четверг в Зимнем театре Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
"Фильм уже видело много зрителей, но российский зритель видит его впервые. Тема, как нам кажется, очень важная для России. Я хочу поблагодарить своего мастера Александра Николаевича Сокурова, без его поддержки фильма бы не было", - сказал режиссер на показе.
Как рассказал корреспонденту РИА Новости режиссер, дата российского проката еще не определена. "Прокатчиков еще нет", - сказал Золотухин.
Картину продюсирует глава "Ленфильма" Эдуард Пичугин.
Режиссер Валерия Гай Германика на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия 30-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
11 июня, 22:48
Валерия Гай Германика представила на "Кинотавре" фильм "Мысленный волк"
Действие фильма происходит во время Первой мировой войны. Простой русский мальчик идет на фронт с наивной юношеской мечтой о славе и орденах. В первом же бою он теряет зрение. Его оставляют служить слухачом – через огромные металлические воронки он должен слушать приближение вражеских аэропланов и поднимать тревогу... Главную роль в фильме исполнил Владимир Королев.
В основную конкурсную программу в этом году вошли 15 картин: "Sheena 667" Григория Добрыгина, "Бык" Бориса Акопова, "Давай разведемся" Анны Пармас, "Куратор" Петра Левченко, "Люби их всех" Марии Агранович, "Мальчик русский" Александра Золотухина, "Большая поэзия" Александра Лунгина, "Верность" Нигины Сайфуллаевой, "Выше неба" Оксаны Карас, "Гроза" Григория Константинопольского, "Мысленный волк" Валерии Гай Германики, "Сторож" Юрия Быкова, "Керосин" Юсупа Разыкова, "Однажды в Трубчевске" Ларисы Садиловой, "Троица" Яе Гэ.
Фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 9 по 16 июня. Крупнейший российский кинофестиваль проходит в Сочи с 1991 года. Его учредил продюсер Марк Рудинштейн, президентом фестиваля был актер Олег Янковский. Президентом кинофестиваля с 2005 года является продюсер Александр Роднянский.
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