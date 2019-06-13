Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-13T18:49Z
https://ria.ru/20190613/1555548609.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Эксперт раскритиковал снятие генералов с должностей после дела Голунова

Вчера, 18:34
4053
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Высокопоставленные столичные полицейские, снятые с должностей из-за скандала с журналистом Иваном Голуновым, - хорошие профессионалы, на фоне кадровых проблем МВД их опыт был бы полезен, такое мнение в беседе с РИА Новости в четверг высказал председатель президиума "Офицеров России" Герой России генерал-майор Сергей Липовой.
Президент России Владимир Путин 13 июня подписал указ об освобождении от должностей генералов МВД - начальника УВД по ЗАО ГУ МВД Москвы Андрея Пучкова и начальника управления по наркотикам ГУ МВД Москвы Юрия Девяткина, о чем ходатайствовал министр внутренних дел Владимир Колокольцев после скандала вокруг "дела Голунова". Журналиста "Медузы" Ивана Голунова подозревали якобы в причастности к сбыту наркотиков, но в итоге дело прекратили.
Полиция
Вчера, 15:26
Эксперт назвал отстраненных Путиным генералов "настоящими профессионалами"
"Генералов не уволили, а отстранили от должностей. Это большая разница. И Андрей Пучков, и Юрий Девяткин - опытные офицеры, профессионалы своего дела, много лет посвятившие работе в правоохранительных структурах. Не исключаю, что их сотрудники нарушили закон, и руководитель должен отвечать за своих подчиненных. Но если после каждого ЧП увольнять командира, то их просто не останется", - считает Липовой.
По его словам, много говорится о проблемах полиции - о палочной системе, недостаточно высоких зарплатах, текучке кадров, низкой раскрываемости преступлений, снижающемся престиже полицейской службы. "Но давайте не забывать и про кадровый вопрос - нехватка профессионалов является большой проблемой. И Пучков, и Девяткин - это опытные сотрудники и руководители. Мне поступают многочисленные звонки от членов нашей организации, которые знают этих генералов лично, работали с ними или под их началом. И характеризуют только положительно, говорят об авторитете и профессионализме этих руководителей", - сказал Липовой.
Ивана Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день. ГУВД Москвы сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном. Было возбуждено уголовное дело, Голунова проверяли на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе". В квартире Голунова, как сообщало столичное МВД, также нашли наркотики.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. 11 июня 2019
11 июня, 21:16
Голунов пообещал "продолжать работу, которую делал"
По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Ситуацию взяла под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, СПЧ попросил прокуратуру и ГУ МВД по Москве проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова. О контроле за делом сообщила и Генпрокуратура. Помощник президента РФ Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев 11 июня сообщил, что дело против Голунова прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления, журналист будет освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения с него сняты.
33321214
Обсудить 2
Дело журналиста Ивана ГолуноваМВД РоссииМВД РФВладимир ПутинРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Турция обвинила США в разглашении содержания письма об С-400
РИА
Новости
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед заседанием Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
Пушков ответил Дуде на слова о превосходстве поляков над русскими
Комплекс ПВО С-400 Триумф
США пригрозили Индии из-за покупки российских С-400
Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович
Шефчович: план на случай отсутствия транзита газа через Украину не нужен
Лента
новостей
Художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев в ММПЦ МИА Россия сегодня во время творческой встречи, приуроченной к его 70-летнему юбилею
Куклачев прокомментировал подмену кота Алибасова
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
Володин озвучил условие подачи Россией заявки на возвращение в ПАСЕ
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
В Ираке прокомментировали инцидент с танкерами в Оманском заливе
Министр энергетики РФ Александр Новак
Украина не готова заключать новый контракт на транзит газа, заявил Новак
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
ОЗХО начала расследование утечки документа об инциденте в сирийской Думе
Человек, сфотографированный в Сочи после ДТП и похожий на главу кущевской банды Сергея Цапка
Кубанская прокуратура установила личность "воскресшего" Цапка
Вывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве
В "Нафтогазе" ответили на предложение "Газпрома" о мировом соглашении
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле отреагировали на появление девушки в футболке в поддержку Голунова
и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
В Сети высмеяли отказ Украины послать корабли в Керченский пролив
Газодобывающее предприятие на Украине
Россия готова продлить газовый контракт с Украиной
Сотрудница дополнительного офиса Сбербанка в зале обслуживания физических и юридических лиц
В Сбербанке объяснили требование о пояснении источника дохода клиентов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35В Чили произошло землетрясение магнитудой 6
03:35В Сбербанке рассказали о планах отказаться от традиционных банкоматов
03:34Ветеран Второй мировой войны встретился с возлюбленной через 75 лет разлуки
03:34Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня
03:30Исследование выявило рекордное число заявок на займы в МФО
03:27Названа средняя цена выпускных платьев в Москве
03:22Бывший астронавт НАСА рассказал о требованиях к участникам миссий на Марс
03:11Россиянам могут запретить держать дома крокодилов, антилоп и акул
03:02Московских студентов выгнали из общежития за рождение ребенка
03:01В Нью-Йорке отменили освобождение от прививок из-за религиозных взглядов
02:43Сингапур и Британия намерены усилить борьбу с финансовой киберпреступностью
02:40В МИД сообщили об увеличении поставок грузинских товаров в Россию
02:38Иран отверг "необоснованные" обвинения США по инциденту в Оманском заливе
02:32Минобороны провело диктант к 75-летию снятия блокады Ленинграда
02:25Экс-депутат Рады показал, чем обернулась блокада Крыма для украинцев
02:19На "Кинотавре" представили фильм Нигины Сайфуллаевой "Верность"
02:15Британским компаниям посоветовали осторожно использовать технику Huawei
02:12В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
02:08Мадуро поблагодарил основателя Pink Floyd за поддержку Венесуэлы
02:04В Киеве назвали условие получения жителями Донбасса украинской пенсии
Лента новостейМолния