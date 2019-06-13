Эксперт раскритиковал снятие генералов с должностей после дела Голунова

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Высокопоставленные столичные полицейские, снятые с должностей из-за скандала с журналистом Иваном Голуновым, - хорошие профессионалы, на фоне кадровых проблем МВД их опыт был бы полезен, такое мнение в беседе с РИА Новости в четверг высказал председатель президиума "Офицеров России" Герой России генерал-майор Сергей Липовой.

Президент России Владимир Путин 13 июня подписал указ об освобождении от должностей генералов МВД - начальника УВД по ЗАО ГУ МВД Москвы Андрея Пучкова и начальника управления по наркотикам ГУ МВД Москвы Юрия Девяткина, о чем ходатайствовал министр внутренних дел Владимир Колокольцев после скандала вокруг "дела Голунова". Журналиста "Медузы" Ивана Голунова подозревали якобы в причастности к сбыту наркотиков, но в итоге дело прекратили.

"Генералов не уволили, а отстранили от должностей. Это большая разница. И Андрей Пучков, и Юрий Девяткин - опытные офицеры, профессионалы своего дела, много лет посвятившие работе в правоохранительных структурах. Не исключаю, что их сотрудники нарушили закон, и руководитель должен отвечать за своих подчиненных. Но если после каждого ЧП увольнять командира, то их просто не останется", - считает Липовой.

По его словам, много говорится о проблемах полиции - о палочной системе, недостаточно высоких зарплатах, текучке кадров, низкой раскрываемости преступлений, снижающемся престиже полицейской службы. "Но давайте не забывать и про кадровый вопрос - нехватка профессионалов является большой проблемой. И Пучков, и Девяткин - это опытные сотрудники и руководители. Мне поступают многочисленные звонки от членов нашей организации, которые знают этих генералов лично, работали с ними или под их началом. И характеризуют только положительно, говорят об авторитете и профессионализме этих руководителей", - сказал Липовой.

Ивана Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день. ГУВД Москвы сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном. Было возбуждено уголовное дело, Голунова проверяли на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе". В квартире Голунова, как сообщало столичное МВД, также нашли наркотики.

По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Ситуацию взяла под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, СПЧ попросил прокуратуру и ГУ МВД по Москве проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова. О контроле за делом сообщила и Генпрокуратура. Помощник президента РФ Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.