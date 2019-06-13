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РИА Новости

Новак и Шефчович планируют провести встречу по газу в сентябре

Вчера, 18:27
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович и министр энергетики РФ Александр Новак планируют провести следующую встречу по транзиту газа через Украину в сентябре.
"Будем продолжать наши конструктивные переговоры по телефону летом и, наверное, лично, когда встретимся в сентябре", - сказал Шефчович журналистам по итогам прошедших в четверг переговоров с Новаком, не уточнив, в каком формате будет проводиться эта встреча.
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"Мы договорились о том, что будем обсуждать дату очередных трехсторонней встречи и консультаций Россия-Украина-Еврокомиссия во второй половине сентября, чтобы дождаться парламентских выборов в Украине, дождаться назначения правительства", - отметил в свою очередь глава Минэнерго РФ.
"Что касается переговоров, даты проведения трехсторонней консультации, мы предложили, обсудив, какая дата была бы наиболее приемлемой для того, чтобы такие консультации провести, и у нас общее понимание есть, что лучшее время - это вторая половина сентября. Опять же, для этого все стороны должны согласовать эту дату. Речь идет уже непосредственно о консультациях", - уточнил Новак позднее.
В свою очередь представитель Минэнерго России пояснил журналистам, что в сентябре будет повторная двусторонняя встреча Шефчовича и Новака, на которой будет выбрана дата трехсторонних переговоров с участием Украины.
"Сегодня мы смогли договориться, что мы спланируем нашу предстоящую трехстороннюю встречу на месяц сентябрь", - сообщил при этом Шефчович.
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Марош ШефчовичЕврокомиссияАлександр НовакРоссияЭкономика
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