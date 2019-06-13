Правительство заключит соглашения по технологиям с рядом госкомпаний

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству заключить соглашения по развитию высоких технологий со Сбербанком, "Ростелекомом", РЖД, "Росатомом" и "Ростехом", сообщается на сайте Кремля.

"Заключить соглашения о намерениях между РФ и заинтересованными государственными корпорациями и компаниями с государственным участием, включая ПАО "Сбербанк России", госкорпорацию "Росатом", госкорпорацию "Ростех", ПАО "Ростелеком" и ОАО "Российские железные дороги", в целях развития отдельных высокотехнологичных направлений", - говорится в опубликованном перечне поручений по итогам совещания о развитии технологий в области искусственного интеллекта.

Совещание состоялось 30 мая, срок выполнения данного поручения - 30 июня 2019 года.