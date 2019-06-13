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РИА Новости

Правительство заключит соглашения по технологиям с рядом госкомпаний

Вчера, 18:23
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству заключить соглашения по развитию высоких технологий со Сбербанком, "Ростелекомом", РЖД, "Росатомом" и "Ростехом", сообщается на сайте Кремля.
"Заключить соглашения о намерениях между РФ и заинтересованными государственными корпорациями и компаниями с государственным участием, включая ПАО "Сбербанк России", госкорпорацию "Росатом", госкорпорацию "Ростех", ПАО "Ростелеком" и ОАО "Российские железные дороги", в целях развития отдельных высокотехнологичных направлений", - говорится в опубликованном перечне поручений по итогам совещания о развитии технологий в области искусственного интеллекта.
Совещание состоялось 30 мая, срок выполнения данного поручения - 30 июня 2019 года.
Ранее в июне Путин предложил российским компаниям стать головными партнерами государства в области создания передовых технологических решений и заявил, что государство в рамках такого партнерства обеспечит финансовую и налоговую поддержку. Практическим результатом такого партнерства должен стать выпуск прорывных успешных продуктов, услуг как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
2 июня, 14:24
Греф: Россия может войти в число лидеров в сфере искусственного интеллекта
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Сбербанк РоссииРЖДРосатомВладимир ПутинРоссияТехнологииЭкономика
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