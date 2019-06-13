Путин поручил рассмотреть вопрос о создании площадки для развития ИИ

"Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений... рассмотреть совместно с правительством Москвы и публичным акционерным обществом "Сбербанк России" вопрос о создании в городе Москве территории, на которой устанавливается экспериментальный правовой режим и создаются необходимые условия для разработки и внедрения технологий в области искусственного интеллекта. При необходимости представить предложения по внесению изменений в соответствующие нормативные правовые акты", - говорится в сообщении.