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РИА Новости

Путин поручил рассмотреть вопрос о создании площадки для развития ИИ

Вчера, 18:21
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Владимир Путин во время встречи в Бишкеке с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. 13 июня 2019
Владимир Путин во время встречи в Бишкеке с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. 13 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ, правительству Москвы и Сбербанку до 30 ноября рассмотреть вопрос о создании в Москве экспериментальной площадки для развития искусственного интеллекта (ИИ), соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
Поручение дано по итогам совещания о развитии технологий в области искусственного интеллекта, состоявшегося 30 мая 2019 года.
"Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений... рассмотреть совместно с правительством Москвы и публичным акционерным обществом "Сбербанк России" вопрос о создании в городе Москве территории, на которой устанавливается экспериментальный правовой режим и создаются необходимые условия для разработки и внедрения технологий в области искусственного интеллекта. При необходимости представить предложения по внесению изменений в соответствующие нормативные правовые акты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что доклад необходимо представить до 30 ноября 2019 года. Ответственными назначены премьер-министр России Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин и глава Сбербанка Герман Греф.
Греф в конце мая на совещании по развитию технологий искусственного интеллекта попросил Путина подумать о придании Москве специального статуса, который позволил бы внедрять и отрабатывать в городе экспериментальные системы на основе искусственного интеллекта.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по развитию технологий в области искусственного интеллекта в школе программирования Школа 21. 30 мая 2019
30 мая, 16:36
Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира
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Дмитрий МедведевСергей СобянинВладимир ПутинГерман ГрефМоскваРоссияОбщество
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