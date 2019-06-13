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РИА Новости

Новак обсудил с Шефчовичем варианты поставок газа в ЕС после 2019 года

Вчера, 18:19
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Министр энергетики РФ Александр Новак . Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что на встрече с вице-президентом ЕК Марошем Шефчовичем в четверг были подробно обсуждены варианты поставок газа в Европу после 2019 года.
"Мы обсуждали сегодня очень подробно, какие варианты с 1 января 2020 года могут быть по заключению нового контракта на транзит газа через Украину", - сказал Новак журналистам по итогам переговоров с Шефчовичем, комментируя вопрос о наличии у России "плана Б" на случай отсутствия договоренностей с Украиной по будущему транзиту.
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