Путин поручил разработать проект стратегии развития технологий в сфере ИИ

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 30 июня внести проект национальной стратегии развития технологий в области искусственного интеллекта (ИИ), говорится в сообщении на сайте Кремля.

Поручение дано по итогам совещания о развитии технологий в области искусственного интеллекта, состоявшегося 30 мая 2019 года.

"Правительству РФ с учетом ранее данных поручений: обеспечить внесение в установленном порядке согласованного с заинтересованными органами проекта национальной стратегии развития технологий в области искусственного интеллекта РФ, а также проекта указа президента РФ об утверждении названной стратегии. Срок – 30 июня 2019 года", - говорится в сообщении.