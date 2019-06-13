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РИА Новости

Путин поручил разработать проект стратегии развития технологий в сфере ИИ

Вчера, 18:15
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 30 июня внести проект национальной стратегии развития технологий в области искусственного интеллекта (ИИ), говорится в сообщении на сайте Кремля.
Поручение дано по итогам совещания о развитии технологий в области искусственного интеллекта, состоявшегося 30 мая 2019 года.
"Правительству РФ с учетом ранее данных поручений: обеспечить внесение в установленном порядке согласованного с заинтересованными органами проекта национальной стратегии развития технологий в области искусственного интеллекта РФ, а также проекта указа президента РФ об утверждении названной стратегии. Срок – 30 июня 2019 года", - говорится в сообщении.
Ответственным за исполнение назначен премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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