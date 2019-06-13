Суд оставил в силе приговор экс-замгубернатору Мурманской области

МУРМАНСК, 13 июн - РИА Новости. Областной суд Мурманской области в четверг оставил в силе приговор экс-заместителю губернатора региона Марины Ковтун Игорю Бабенко, которого районный суд признал виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорил к 3,5 годам колонии общего режима, а также еще троим осужденным по данному делу, передает корреспондент РИА Новости.

"Приговор в отношении Бабенко, Никрашевского, Благодельского и Келлера оставить без изменения", - сказала судья Ирина Хлебникова.

На скамье подсудимых, кроме Бабенко, оказались экс-руководитель аппарата правительства региона Сергей Келлер, его заместитель Эдуард Никрашевский и бывший заместитель начальника государственного областного бюджетного учреждения "Управление по обеспечению деятельности регионального правительства" Георгий Благодельский.

Реальный срок заключения по решению районного суда получил только Бабенко, остальным суд назначил условное наказание. Сторона обвинения, обжаловавшая приговор, настаивала на реальных сроках, в том числе просила увеличить срок Бабенко до восьми лет лишения свободы, остальным назначить сроки от четырех до семи лет заключения.

Обвинительный приговор обжаловали осужденные Бабенко и Келлер. Бабенко просил смягчить приговор и назначить наказание, не связанное с реальным лишением свободы или снизить его срок. Келлер просил его оправдать.

Бабенко являлся главным фигурантом уголовного дела против высокопоставленных чиновников Мурманской области. Их обвиняли в том, что они получали доходы от коммерческих структур под видом благотворительности, однако эти средства расходовались на нужды правительства, не предусмотренные в бюджете, и личные нужды бывшей главы региона Марины Ковтун, которая ушла в отставку по собственному желанию в конце марта.

Как объясняли на суде обвиняемые, на практике во время их работы в органах власти региона составлялись письма в адрес крупных коммерческих структур и представителей малого бизнеса с просьбой о пожертвованиях на те или иные нужды (например, на новогодние елки для детей). Бывший замгубернатора утверждал, что жертвователи всегда знали о цели сбора средств, а экс-губернатор Ковтун, по его словам, была полностью в курсе всех трат. Деньги расходовались на прием VIP-гостей, рыбалки губернатора, подарки, личные поручения Ковтун. Сама она показаний в ходе процесса и следствия не давала. Бабенко объяснял свои действия "ложно понятыми интересами службы".